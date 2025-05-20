Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο 1850–1870 – Μέρος Β’

Στην Ελλάδα της περιόδου 1860–1880, η πολιτική ζωή βυθίζεται σε σκάνδαλα, διαφθορά και κομματική σύγκρουση. Ο ιστορικός Λευτέρης Καντζίνος στην δεύτερη εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε φωτίζει μια εποχή κρίσεων: καταγγελίες για χρηματισμό βουλευτών, η δίκη Βούλγαρη –το πρώτο ειδικό δικαστήριο για κατάχρηση εξουσίας– και η απογοήτευση του κόσμου από το πολιτικό σύστημα.
Την ίδια στιγμή, ο ρωσικός πανσλαβισμός εντείνει την ένταση στα Βαλκάνια, με επίκεντρο το Άγιο Όρος, φέρνοντας την Ελλάδα αντιμέτωπη με νέα γεωπολιτικά διλήμματα. Η ανάδυση του Τρικούπη έρχεται ως απάντηση σε ένα σύστημα που κλονίζεται.
