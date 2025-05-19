Πληροφορούμενη την απώλεια του Νίκου Γαλανού, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Γαλανού, που κλείνει μια δημιουργική σταδιοδρομία έξι δεκαετιών στο σανίδι, τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ο Νίκος Γαλανός έγινε γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους σε ταινίες της ύστερης φάσης της ακμής του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου για να διαπρέψει, στη συνέχεια, και στην τηλεόραση. Αγαπήθηκε δίκαια από το κοινό, που είδε στο πρόσωπό του έναν από τους διαχρονικούς σταρ της οθόνης.

Η αναγνωρισμότητά του, όμως, κάθε άλλο παρά τον εμπόδισε να ξεδιπλώσει τα αδιαμφισβήτητα υποκριτικά του προσόντα στη σκηνή, σε μια ευρύτατη γκάμα απαιτητικών ρόλων, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου. Η εξωτερική εμφάνιση και η έμφυτη γοητεία του συνδυάστηκε πάντοτε με την αφοσίωσή του στην Τέχνη, τη διαρκή καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων του, αλλά και την αναζήτηση και την επίτευξη της υποκριτικής ωριμότητας για να διαπλάσει έναν πρωταγωνιστή που αφήνει διακριτό αποτύπωμα και στην Τέχνη, αλλά και στην αποδοχή από το κοινό.

Στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

