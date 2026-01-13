Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Aριστοκρατική ρωμαϊκή έπαυλη στον Παλατίνο Λόφο, γίνεται για πρώτη φορά προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτυακής ξενάγησης.

Αρχαία ρωμαϊκή κατοικία γίνεται προσβάσιμη για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό αλλά μόνο... εξ αποστάσεως δηλαδή με διαδικτυακή ξενάγηση.

Πρόκειται για την αποκαλούμενη «Οικία των Γρυπών», που πήρε το όνομά της από τις ζωόμορφες διακοσμήσεις σε έναν από τους χώρους της.

Η κατοικία ήταν αριστοκρατική έπαυλη στον Παλατίνο Λόφο, ανάμεσα στο Κολοσσαίο και το στάδιο του Circus Maximus.

Χρονολογείται στον 2ο-1ο αιώνα π.Χ. και συγκαταλέγεται στις αρχαιότερες οικίες της ρωμαϊκής δημοκρατικής περιόδου. Ένα μέρος της καταστράφηκε κατά την κατασκευή παλατιού που ανεγέρθηκε από πάνω της, ωστόσο δύο όροφοι έχουν διασωθεί.

Από το ισόγειο έχουν απομείνει ελάχιστα στοιχεία, κυρίως ίχνη του αιθρίου, με δεξαμενή και μωσαϊκά. Αντίθετα, ο υπόγειος όροφος είναι γεμάτος αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μόνο μέσω μιας ιδιαίτερα απότομης και στενής σκάλας, που θεωρείται επικίνδυνη.

Για τον λόγο αυτό, ο χώρος δεν είναι ασφαλής για μαζικές επισκέψεις.

Έτσι, το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου υιοθέτησε την ιδέα ενός «συστήματος ζωντανής, διαδικτυακής ξενάγησης», όπως δήλωσε η επικεφαλής του έργου και αρχαιολόγος Φεντερίκα Ρινάλντι.

Οι επισκέπτες παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, ενώ ο ξεναγός κατεβαίνει στον υπόγειο χώρο φορώντας κινητή κάμερα στο κεφάλι. Η εικόνα μεταδίδεται ζωντανά, συνοδευόμενη από αναλυτική επιστημονική παρουσίαση.

Μέχρι σήμερα, η «Οικία των Γρυπών» ήταν προσβάσιμη μόνο σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές, κατόπιν αιτήματος.

Οι νέες εξ αποστάσεως ξεναγήσεις καθίστανται δυνατές μετά από εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από τα μεταπανδημικά κονδύλια ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

