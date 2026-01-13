Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Βασιλικό κτήμα Τατοΐου - Η χρυσή εποχή

Κατά τη βασιλεία του Γεωργίου Α’, το Τατόι παίρνει τη μορφή της βασιλικής θερινής κατοικίας και οργανώνεται ως ένας τόπος ζωής και εργασίας, λίγο έξω από την Αθήνα.

Στο δεύτερο επεισόδιο για το Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοΐου, Βασίλης Κουτσαβλής, μας μεταφέρει την καθημερινότητα του κτήματος: τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, τα κτίρια, τις υποδομές και τους ανθρώπους που εργάζονταν και ζούσαν εκεί. Την ίδια εποχή, το Τατόι αρχίζει να συνδέεται και με τη μνήμη της βασιλικής οικογένειας, καθώς εκεί πραγματοποιούνται οι πρώτες ταφές μελών της.

Έτσι, το κτήμα αποκτά έναν ιδιαίτερο ρόλο, που ξεπερνά την έννοια της βασιλικής κατοικίας και αγγίζει την ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.