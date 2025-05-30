Οικουμενικό Πατριαρχείο για Μονή Σινά: Απογοήτευση και θλίψη

Ανακοίνωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Μονής του Σινά εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την οποία καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να βρει τον ενδεδειγμένο τρόπο για να διατηρηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς (status quo) της Ιεράς Μονής και να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την αγανάκτηση και τη θλίψη του για την απόφαση του αιγυπτιακού δικαστήριο και σημειώνει: Οι αιώνες σεβάστηκαν τη Μονή, ας τη σεβαστεί σήμερα και η Αίγυπτος ως μια πολιτισμένη και ευνομούμενη χώρα σεβόμενη τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον με οδυνηράν έκπληξιν επληροφορήθη ότι το αρμόδιον δικαστήριον της Αιγύπτου έθεσεν εν αμφιβόλω το από αιώνων κρατούν ιδιοκτησιακόν καθεστώς της ιστορικής Ιεράς Μονής του Σινά, αναγνωρίζον κατ' ουσίαν εις την εκείσε μοναστικήν αδελφότητα μόνον δικαίωμα χρήσεως επί των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Απογοήτευσις και θλίψις είναι η αντίδρασις της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, η οποία ανέκαθεν περιβάλλει το σεβάσμιον τούτο καθίδρυμα του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού με στοργήν, θαυμασμόν και ευγνωμοσύνην διά την προσφοράν του επί αιώνας εις την πίστιν, το Γένος, τον πολιτισμόν.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον κάμνει έκκλησιν προς την Αιγυπτιακήν Κυβέρνησιν, επί τη βάσει και των χθεσινών δηλώσεων του Προέδρου της χώρας Εξοχ. κ. Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, να ανεύρη τον ενδεδειγμένον τρόπον διά να διατηρηθή το ιδιοκτησιακόν καθεστώς (status quo) της Ιεράς Μονής, το οποίον εσεβάσθη ιδιαιτέρως και διεσφάλισε προνομιακώς επί αιώνας και το Ισλάμ, και να υλοποιήση την πρόσφατον συμφωνίαν αυτής μετά της Μονής. Ο σεβασμός των απ᾽ αιώνος κρατούντων και η τήρησις των συμφωνηθέντων ημπορούν να βοηθήσουν την Μονήν της Αγίας Αικατερίνης να συνεχίση την θρησκευτικήν και πολιτισμικήν αποστολήν της από την Χερσόνησον του Σινά, όπου ο Θεός ωμίλησέ ποτε προς τους ανθρώπους.

Οι αιώνες εσεβάσθησαν την Μονήν του Σινά. Ας την σεβασθή σήμερον και η Αίγυπτος, ως μία πολιτισμένη και ευνομουμένη χώρα, σεβομένη τας θρησκευτικάς ελευθερίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώς.

Η Μονή του Σινά είναι πολύτιμος κεκτημένος θησαυρός διά την χώραν του Νείλου, ο οποίος περιποιεί τιμήν εις αυτήν και συνδέει συμβολικώς και ουσιαστικώς εις το έδαφός της τας δύο μεγάλας θρησκείας του Χριστιανισμού και του Μουσουλμανισμού».

