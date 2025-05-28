Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων, μία από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, εντάχθηκε ο Κήπος των Ηρώων της ιερής πόλης του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τον δήμο, «πρόκειται για ένα θεματικό δίκτυο που συνδέει ιστορικούς κήπους και τοπία υψηλής πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, όπως βασιλικούς, βοτανικούς, μοναστηριακούς ή αρχοντικούς κήπους, που έχουν συμβάλει στην ιστορία των ευρωπαϊκών λαών».

Η ένταξη αυτή, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, «αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική διάκριση, καθώς αναγνωρίζει την ιστορική, αισθητική και πολιτιστική αξία του Κήπου των Ηρώων και εντάσσει το Μεσολόγγι σε έναν ευρωπαϊκό χάρτη σημείων πολιτιστικής αναφοράς».

Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος της ιερής πόλης του Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, «η ένταξη του Κήπου των Ηρώων σε ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό δίκτυο αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη» και πρόσθεσε: «Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και στρατηγικής προσήλωσης. Το Μεσολόγγι αναδεικνύει με σεβασμό το παρελθόν του και διεκδικεί το μέλλον του, με σεβασμό, ποιότητα και διεθνή προσανατολισμό».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αριθμεί πια τρεις κήπους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων, δηλαδή, τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το Πάρκο Κιόσκι της Νάουσας και -πλέον- τον Κήπο των Ηρώων της ιερής πόλης του Μεσολογγίου.

Ο Κήπος των Ηρώων

Πρόκειται για μια σημαντική έκταση που βρίσκεται εσωτερικά του τείχους της πόλης, που χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο στα χρόνια των Πολιορκιών (1822 – 1826).

Η ιδέα της δημιουργίας ενός κήπου αφιερωμένου στη μνήμη των προμάχων του Μεσολογγίου ανήκει στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο κήπος είναι πυκνοφυτεμένος, διάσπαρτος από μνημεία, που ανεγέρθηκαν κατά καιρούς, αφιερωμένα σε εξέχουσες στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, Έλληνες και Φιλέλληνες.

Ξεχωρίζουν:

- ο Τύμβος των Ηρώων, κεντρικό μνημείο, που εγκαινιάστηκε το 1838 και μέσα στο οποίο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των αγωνιστών,

- το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη,

- ο μαρμάρινος ανδριάντας του Άγγλου Φιλέλληνα και ποιητή Λόρδου Βύρωνα, έργο του Τήνιου γλύπτη Γεωργίου Βιτάλη,

- το μνημείο του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη – Ιακώβου Μάγερ, εκδότη της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά», το υπέροχο και πρωτότυπο μνημείο των Φιλελλήνων, κατασκευασμένο από λίθους, σπασμένα κανόνια και μπάλες του Αγώνα,

- τα μνημεία των Γάλλων, Φινλανδών, Γερμανών, Ρώσων, Σουηδών, Πολωνών, Ιταλών, Αμερικανών και των Κυπρίων αγωνιστών.

Πηγή φωτογραφίας: iaitoloakarnania.gr

Πηγή: skai.gr

