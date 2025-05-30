Στη σωστή κατεύθυνση κινούνται οι επίσημες ανακοινώσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης για το θέμα της Μονής Σινά, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες σημειώνουν ότι η Αθήνα βρίσκεται εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης της δικαστικής απόφασης που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

Αναλυτικά, στελέχη της κυβέρνησης αναφέρουν τα εξής:

«Οι επίσημες ανακοινώσεις της αιγυπτιακής πλευράς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Εν αναμονή και της πλήρους αξιολόγησης της δικαστικής απόφασης, οι δύο κυβερνήσεις θα συνεχίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα τη συζήτηση για την επίλυση του ζητήματος με θεσμικό τρόπο, στην κατεύθυνση της κοινής κατανόησης και όσων είχαν συμφωνηθεί κατ' ιδίαν και ανακοινωθεί δημοσίως κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου στην Αθήνα: σκοπός η θωράκιση του λατρευτικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής».

Η απάντηση της Αιγύπτου

Αργά χθες το βράδυ η αιγυπτιακή προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «επιθυμεί να επαναβεβαιώσει την πλήρη δέσμευσή της να διατηρηθεί το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και να διασφαλίσει ότι το καθεστώς αυτό δεν θα παραβιαστεί. Η Προεδρία επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση εδραιώνει αυτό το καθεστώς.

» Η δικαστική απόφαση συνάδει επίσης με όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Μαΐου. Η Προεδρία επιβεβαιώνει επίσης τη σημασία της διατήρησης των στενών και αδελφικών σχέσεων που συνδέουν τις δύο χώρες και τους δύο λαούς και της μη υπονόμευσής τους».

Διπλωματικό θρίλερ

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο νομικός εκπρόσωπος της Μονής, Χρήστος Κομπιλίρης, έκανε λόγο για διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ωρών γύρω από το θέμα.

«Πράγματι η απόφαση του δικαστηρίου της Αιγύπτου προκάλεσε αναστάτωση και ανασφάλεια για τον εξής λόγο: είχε υπάρξει μια συμφωνία» όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Όλο αυτό το διάστημα τον τελευταίο χρόνο υπήρχαν διάφορες αναβολές της υπόθεσης που δικαζόταν σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο της Αιγύπτου. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει πάνω από 10 χρόνια και είχαν γίνει σοβαρές προσπάθειες για να μπορέσει η υπόθεση να κλείσει εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, είχε κατέβει αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης στην Αίγυπτο με αξιωματούχους και από το υπουργείο Εξωτερικών και με τον κύριο Καλατζή ως γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων από το υπουργείο Παιδείας, για να συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Αιγύπτου και τον κυβερνήτη του νοτίου Σινά».

«Είχαμε καταλήξει σε ένα κείμενο, όπου θα γίνονταν κάποιες τελικές παρατηρήσεις, για να μπορέσει να κλείσει η υπόθεση εξωδικαστικά. Αυτό λοιπόν το κείμενο που θα αποτελούσε συμφωνία μιλούσε για πλήρη αναγνώριση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος της Μονής επί όλων των εκτάσεων. Ενώ η απόφαση η οποία βγήκε χθες, για να είμαστε και προσεκτικοί, αποτελεί χειρόγραφο σχέδιο του δικαστή, όπου μιλούσε για αναγνώριση περίπου 46 εκτάσεων, όχι το σύνολο δηλαδή που είχε συμφωνηθεί, και κάνει αναφορά για κάποιο δικαίωμα κρίσης/κατοχής για να μπορούν να ασκούνται τα θρησκευτικά καθήκοντα».

Συνεχίζοντας, ο κ. Κομπιλίρης έκανε λόγο για υπαναχώρηση από την αρχική συμφωνία που είχε φτάσει σε τελικό επίπεδο διαπραγματεύσεων, καθώς οι υπογραφές ήταν προ των πυλών.

«Είχε συνταχθεί προσχέδιο αυτής της συμφωνίας, κείμενα είχαν ανταλλαχθεί, υπάρχουν όλα εγγράφως. Πρέπει να γίνει εδώ και μια πολύ σημαντική διάκριση: από τη μία είναι η θρησκευτική ελευθερία να μπορούν οι μοναχοί να ασκούν τα θρησκευτικά καθήκοντα, από την άλλη όμως είναι το ιδιοκτησιακό. Με βάση την απόφαση που βγήκε αυτήν τη στιγμή φαίνεται να είναι εκτός οι κεντρικοί κήποι της Μονής, γύρω στις 16 εκτάσεις. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τους μοναχούς, γιατί από αυτά ζουν. Δηλαδή η Μονή θα μείνει ουσιαστικά χωρίς ιδιοκτησία».

«Το καθαυτό κτίριο της Μονής είχε κηρυχθεί προ 2-3 δεκαετιών ως αρχαιολογικός χώρος. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει» τόνισε.

Εξάλλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής του Σινά στην Αθήνα, αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος ανέφερε:

«Δεν είπε κανείς ότι χάνεται η Μονή ή φεύγουν οι μοναχοί. Ούτε άλλαξαν τα πράγματα το βράδυ, αυτά είναι εκτιμήσεις αυτών που θέλουν να δώσουν αισιόδοξο τόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχιμανδρίτης. «Η Ιερά Μονή Σινά βρίσκεται στην Αίγυπτο από τον 5ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα ουδέποτε διαλύθηκε, ώστε η περιουσία της να διασκορπιστεί. Ερχόμαστε λοιπόν στον 21ο αιώνα όπου Αδελφοί Μουσουλμάνοι λένε "αυτά τα οποία έχετε στην ιδιοκτησία σας από τον 5ο αιώνα δεν ανήκουν σε εσάς, αλλά στο αιγυπτιακό κράτος. Δεν μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες καλλιεργήσιμες ή οτιδήποτε, αλλά για το βασικό κτίριο της Μονής. Βρείτε μου ένα σημείο στις ανακοινώσεις που λέει ότι το κτίριο της Μονής ανήκει στους μοναχούς».

«Τον Δεκέμβριο του 2024 εκπονήσαμε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους εξουσιοδοτημένους από την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Αυτός ήταν αποδεκτός και από τις δυο πλευρές και βάδιζε για υπογραφές. Τρεις μήνες πήγαινε από υπουργείο σε υπουργείο στην Αίγυπτο, εμείς ήμασταν έτοιμοι κάθε στιγμή να υπογράψουμε, και χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς κανέναν λόγο 28 Μαΐου, ενώ εκείνοι δεν είχαν υπογράψει αυτό που υποσχέθηκαν, εκδίδεται μια δικαστική απόφαση τελείως κόντρα με τον εξωδικαστικό».

«Ο εξωδικαστικός ξέρετε τι προέβλεπε; ότι και οι 71 εκτάσεις θα ανήκουν στο μοναστήρι. Τι σχέση έχει αυτό με τη δικαστική απόφαση; Αν διαβάσετε προσεκτικά τις τελευταίες ανακοινώσεις της Αιγύπτου, μιλάει μόνο για φιλοξενούμενους μοναχούς», συμπλήρωσε και απαντώντας σε ερώτηση αν έχει λάβει όλα τα έγγραφα της δικαστικής απόφασης τόνισε:

«Έχουμε πληροφόρηση της δικαστικής απόφασης την οποία βλέπουν και οι νομικοί μας. Σε σχέση με το συνυποσχετικό για τη διακοπή της δίκης, η δικαστική απόφαση δεν έχει καμία σχέση. Δεν έπρεπε να ειδοποιηθούμε από τους αρμόδιους και εμείς και η ελληνική κυβέρνηση ότι τελικά θα πάμε σε δικαστική απόφαση;

