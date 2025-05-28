Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στη δημιουργία νέων υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, για την καθολική προσβασιμότητα των επισκεπτών αλλά και για την πυροπροστασία και την αντικεραυνική θωράκισή του.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη- ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Η Φαιστός, μαζί με άλλα πέντε μινωικά ανάκτορα, περιλαμβάνεται στη σειριακή εγγραφή στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που αιτείται η χώρα μας για το 2025.

«Στόχος μας είναι, μέσω των προτεινόμενων επεμβάσεων, να διαμορφωθεί ένας σύγχρονος λειτουργικός και ασφαλής αρχαιολογικός χώρος. Επιπλέον, εντός του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου του ΥΠΠΟ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, ολοκληρώνεται το σχέδιο διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου της Φαιστού, καθώς αποτελεί χώρο μεγάλης πολιτιστικής επισκεψιμότητας της Κρήτης» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Οι εργασίες

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, στη Φαιστό αναβαθμίζεται το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, με την επέκταση και ενίσχυση του υπάρχοντος συστήματος.

Κρίσιμες παραδοχές είναι η μείωση των βροχοπτώσεων, η αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών, η επέκταση του επισκέψιμου χώρου, η κατασκευή νέων κτηρίων και η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών πυροπροστασίας.

Η επέκταση του αντλιοστασίου, η ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης με νέο εξοπλισμό (10 εκτοξευτήρες νερού και 26 πυροσβεστικές φωλιές), συμβάλλουν στην αποτελεσματική κάλυψη του χώρου.

Για την πυρόσβεση αξιοποιείται το φράγμα Φανερωμένης και το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φαιστού, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη ροή. Το νέο πυροσβεστικό συγκρότημα τοποθετείται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Φαιστού, ευάλωτος λόγω της εγγύτητας με τον Ψηλορείτη και της έλλειψης οργανωμένων μέτρων αντικεραυνικής προστασίας, χρειάζεται άμεσα παρέμβαση.

Προτείνονται δύο χώροι καταφυγής: Το υφιστάμενο στέγαστρο στο εκδοτήριο εισιτηρίων, δυναμικότητας 270 ατόμων, και ένα νέο στέγαστρο υποδομών, δυναμικότητας 400 ατόμων. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η προστασία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης για τη διασφάλιση της λειτουργίας του, σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η άμεση ειδοποίηση επισκεπτών σε περιπτώσεις κινδύνου θα γίνεται μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης σε τέσσερα στρατηγικά σημεία του αρχαιολογικού χώρου.

Η επιλογή των σημείων εγκατάστασης έγινε με κριτήριο τη βέλτιστη κάλυψη του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, των διαδρομών των επισκεπτών, αλλά και του χώρου στάθμευσης, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.