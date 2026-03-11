O πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο

Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του σπουδαίου Γιώργου Μαρίνου εξέδωσαν τα κόμματα.

Ειδικότερα, η υπεύθυνη Πολιτισμού, Νάγια Γρηγοράκου και ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση τον Γιώργο Μαρίνο, έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε με την προσωπική του σφραγίδα την ελληνική σκηνή και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής ψυχαγωγίας.



Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια ξεχωριστή και πολυσχιδής προσωπικότητα: τραγουδιστής, ηθοποιός, μίμος και κυρίως ένας μοναδικός showman, που ανανέωσε τη μορφή της θεατρικής και μουσικής παράστασης στη χώρα μας. Με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του ύφος, τη σκηνική του τόλμη, το υψηλό του γούστο και το ευφυές χιούμορ του, κατάφερε να συνδυάσει την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι σε ένα προσωπικό είδος παράστασης που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη ελληνική σκηνή και την παράδοση της θεατρικής σάτιρας.

Για δεκαετίες υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες μορφές της ελληνικής σκηνής, ένας καλλιτέχνης που δεν δίστασε να πειραματιστεί, να σατιρίσει, να συγκινήσει και να συνομιλήσει με το κοινό του με τρόπο άμεσο, καυστικό και αυστηρά προσωπικό. Η καλλιτεχνική του διαδρομή απέδειξε ότι η ψυχαγωγία μπορεί δημιουργεί νέες μορφές έκφρασης, εμπλουτίζοντας τη συλλογική πολιτιστική μας εμπειρία και να είναι ταυτόχρονα τολμηρή, ευφυής, βαθιά ανθρώπινη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, αναφέρει για τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαρίνο, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη που σφράγισε για δεκαετίες το ελληνικό θέατρο, την επιθεώρηση, το τραγούδι και την τηλεόραση με το ταλέντο, το χιούμορ και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.



Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια μοναδική μορφή της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής. Με την ευφυΐα, τη σάτιρα και την τόλμη του έδωσε στο κοινό στιγμές γέλιου, συγκίνησης και σκέψης, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στον πολιτισμό και στη λαϊκή ψυχαγωγία.

Η απώλειά του κλείνει ένα σημαντικό και μοναδικό κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό. Η μνήμη του, η καλλιτεχνική του παρακαταθήκη και οι παραστάσεις που χάρισε σε γενιές θεατών θα παραμείνουν ζωντανές.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλους όσους τον αγάπησαν».

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο που άφησε το δικό του διακριτό ίχνος στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με αφετηρία την «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, ο Γιώργος Μαρίνος διαμόρφωσε σταδιακά τα επόμενα χρόνια στις μπουάτ τη δική του αυτοτελή πορεία, όπου συνδύαζε τη σάτιρα, την πρόζα, τον χορό και το τραγούδι, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

