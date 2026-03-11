Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο τροποποιώντας το πρόγραμμά του και προβάλλοντας απόψε, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 23.15, τη δραματική περιπέτεια «ΟΚΕΫ, ΦΙΛΕ» στην οποία, ο αγαπητός ηθοποιός πρωταγωνίστησε το 1974.

Σε αυτήν ο Γιώργος Μαρίνος υποδύεται έναν τραγουδιστή ο οποίος πηγαίνει στην Αμερική ελπίζοντας να κάνει καριέρα. Εκεί βρίσκεται μπλεγμένος σε μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Αρνείται να μπει σε αυτό το κύκλωμα και στην προσπάθειά του αυτή τον στηρίζει μια κοπέλα (Κάτια Δανδουλάκη).

Ο νεαρός θα καταφέρει, με πολλές δυσκολίες και με τη βοήθεια ενός αδίστακτου και ιδιοτελή μάνατζερ, να κάνει καριέρα και να πλουτίσει. Όταν όμως στην εκμετάλλευση από τον μάνατζέρ του θα προστεθούν κι οι απειλές της μαφίας, ο επιτυχημένος πλέον τραγουδιστής θα εγκαταλείψει τα πάντα για να γυρίσει στην Ελλάδα.

Οκέυ, φίλε (1974)

Είδος: περιπέτεια, δράμα

Σκηνοθεσία: Μάριος Ρετσίλας

Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Μαρίνος, Γιάννης Κατράνης, Κάτια Δανδουλάκη, Μαρία Ιωαννίδου, Λάκης Γκέκας, Γωγώ Ατζολετάκη

Πηγή: skai.gr

