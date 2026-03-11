Ανυπολόγιστες ζημιές έχουν υποστεί αρκετά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ιστορικά κτίρια από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Στο Ισφαχάν, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το ιστορικό παλάτι Chehel Sotoun και άλλα μνημεία του 17ου αιώνα που βρίσκονται στην πλατεία Naqsh-e Jahan υπέστησαν ζημιές όταν βομβαρδισμός έπληξε διοικητικό κτίριο που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Το Ισφαχάν βρίσκεται περίπου πέντε ώρες μακριά από την Τεχεράνη και φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία τέχνης και αρχιτεκτονικής του Ιράν.

Η δυναστεία των Σαφαβιδών (1501–1736) είχε ανακηρύξει το Ισφαχάν πρωτεύουσα της χώρας κατά την πολιτική και πολιτιστική αναγέννηση που ακολούθησε τις εισβολές των Μογγόλων και των Τιμουριδών στα τέλη του Μεσαίωνα.

Η πόλη περιλαμβάνει μερικά από τα πιο διάσημα αρχιτεκτονικά μνημεία του Ιράν — γέφυρες, παλάτια, καθεδρικούς ναούς, συναγωγές και παζάρια — πολλά από τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά και βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, αρκετά από αυτά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τον πόλεμο.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν διάσπαρτα συντρίμμια, σπασμένα παράθυρα και κατεστραμμένες ξύλινες πόρτες στο παλάτι Chehel Sotoun. Το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO διαθέτει τοιχογραφίες που απεικονίζουν ιστορικές μάχες, βασιλικές δεξιώσεις και σκηνές από την περσική μυθολογία, οι οποίες συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα και πιο μοναδικά παραδείγματα της περσικής ζωγραφικής.

Αξιωματούχοι της επαρχίας ανέφεραν ότι καθρέφτες της εποχής των Σαφαβιδών έχουν επίσης υποστεί ζημιές, ενώ σημείωσαν πως οι εσωτερικές τοιχογραφίες του παλατιού φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τον πόλεμο.

Βίντεο δείχνουν ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη ρωγμή στο κέντρο μιας από τις τοιχογραφίες του παλατιού του 17ου αιώνα, η οποία απεικονίζει τον Ιρανό ηγεμόνα Ταχμάσπ Α΄ της Περσίας και τον Ινδό αυτοκράτορα Χουμαγιούν, γεγονός που ενδέχεται να επιδεινώνει την ήδη υπάρχουσα ευθραυστότητα του έργου.

Στη δημοφιλή πλατεία Naqsh-e-Jahan, οι αρχές ανέφεραν ότι το παλάτι Ali Qapu του 17ου αιώνα έχει σπασμένες πόρτες και παράθυρα, ενώ το τζαμί Jame Abbasi του ίδιου αιώνα υπέστη ζημιές σε τμήματα των εμβληματικών κεραμικών πλακιδίων του.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως θα υποβληθεί έκθεση στην UNESCO με τις ζημιές.

Πηγή: skai.gr

