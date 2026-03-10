Στο «κέντρο ελέγχου» του νέου ηχογραφικού στούντιο, μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη όπου προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο οι αίθουσες συναυλιών, στάθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την παρουσίαση του νέου Ηχογραφικού Κέντρου και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από το σημείο αυτό, οι τεχνικοί μπορούν να ελέγχουν και να καταγράφουν ζωντανά τις συναυλίες που πραγματοποιούνται στο Μέγαρο, αξιοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Το πρωτοποριακό αυτό έργο, που εγκαινιάστηκε το βράδυ της Τρίτης από την υπουργό Πολιτισμού, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες καλλιτεχνικής παραγωγής της πόλης.

Το νέο κέντρο επιτρέπει τη ζωντανή ηχογράφηση συναυλιών που πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Μεγάρου, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά πολυμελών ορχηστρών σε εξωτερικά στούντιο, διαδικασία που συνήθως συνεπάγεται υψηλό κόστος και πολύπλοκη μεταφορά εξοπλισμού. Παράλληλα, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του στούντιο μπορεί να στηθεί ορχήστρα δωματίου, ενώ υπάρχει και ξεχωριστός χώρος για κρουστά όργανα. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, από την κεντρική κονσόλα μέχρι τα μικρόφωνα και τα ηχεία, είναι τελευταίας γενιάς, γεγονός που καθιστά τη νέα υποδομή μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα και ελκυστική για μεγάλες μουσικές παραγωγές.

«Η Θεσσαλονίκη μέσω του Μεγάρου, αποκτά έναν εξαιρετικά σημαντικό χώρο. Το συγκεκριμένο ηχογραφικό κέντρο και το κέντρο επαυξημένης πραγματικότητας δίνουν μια νέα διάσταση στις πολλές δυνατότητες της πόλης και του Μεγάρου», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί πρωτίστως από την πόλη και, μεταξύ άλλων, από τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Πολιτισμού.

«Σκοπός είναι η πλήρης αξιοποίησή του από την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της χώρας μας αλλά και των βαλκανικών κρατών. Επομένως, το Μέγαρο έχει προικιστεί από το κράτος με ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και προσοδοφόρο», πρόσθεσε η υπουργός.

Σύμφωνα με την ίδια, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα και σταδιακά αποκτά και τις απαραίτητες υποδομές, με τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. «Το υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη προχωρήσει σε χρηματοδότηση δύο εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης», επισήμανε η κ. Μενδώνη.

Νωρίτερα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Χρίστος Γαλιλαίας, υπενθύμισε ότι το έργο του νέου Ηχογραφικού Κέντρου εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με πόρους του οποίου υλοποιήθηκε, ενώ το συνολικό κόστος του ανήλθε σε 1,5 εκατ. ευρώ. «Είναι ένα έργο που θα δώσει τεράστια πνοή στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια, όχι μόνο του οργανισμού αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι τεχνολογικές δυνατότητές του «είναι απίστευτες». Παράλληλα ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξή της, χάρη στην οποία -όπως είπε, «είμαστε σε θέση να υλοποιούμε έργα που θα αφήσουν σημαντική παρακαταθήκη για τον τόπο».

Για ένα έργο που διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα του πολιτισμού μίλησε και η πρόεδρος του ΔΣ του Μεγάρου Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου. Όπως σημείωσε, το νέο κέντρο εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού, δηλαδή την καινοτομία, την εξωστρέφεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την προσβασιμότητα. «Δεν είναι μόνο οι παραστάσεις του Μεγάρου καθολικά προσβάσιμες, αλλά και το νέο μας ηχογραφικό κέντρο», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Μέγαρο θα αξιοποιήσει ειδικό κονδύλι και για την προβολή των δυνατοτήτων του.

Τόσο από την πλευρά του υπουργείου όσο και από τη διοίκηση του Μεγάρου υπογραμμίστηκε, επίσης, η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). O καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ Γεώργιος Παπανικολάου παρουσίασε τις τεχνικές δυνατότητες και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του νέου ηχογραφικού κέντρου.

Στην εκδήλωση ήταν παρών ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, ο Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Γιάννης Παπαγεωργίου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές, εκπρόσωποι εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΟ κ.α.

Μετά την τελετή των εγκαινίων ακολούθησε ρεσιτάλ τραγουδιού με τον διεθνώς καταξιωμένο βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά και τη διακεκριμένη πιανίστα Σοφία Ταμβακοπούλου, που αποτέλεσε την πρώτη επίσημη εκδήλωση που ηχογραφήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις, σηματοδοτώντας συμβολικά την έναρξη της λειτουργίας τους.



