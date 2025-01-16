Ντέιβιντ Λιντς: Όταν υποδύθηκε τον Τζον Φορντ για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Δείτε βίντεο

Όταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Ντέιβιντ Λιντς, που πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 78 χρόνων, υποδύθηκε έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Τζον Φορντ, σκηνοθετημένος από έναν... σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ…
Ο μεγάλος auter, που ήθελε να βρίσκεται πίσω από την κάμερα και σπανιότατα μπροστά, δέχθηκε να υποδυθεί τον θρυλικό Φορντ στην αυτοβιογραφική ταινία του Σπίλμπεργκ The Fabelmans.
Η επίμαχη σκηνή στην οποία ο νεαρός που θέλει να γίνει σκηνοθέτης επισκέπτεται τον μεγάλο Τζον Φορντ, είχε συμβεί πραγματικά, και αυτός ο νεαρός δεν ήταν άλλος από τον Σπίλμπεργκ. Ο Φορντ, με τον δικό του μοναδικό… βωμολοχικό, αλλά πρωτότυπο τρόπο, συμβούλευσε τον Σπίλμπεργκ, πώς να «καδράρει» τις σκηνές, χρησιμοποιώντας… τρία κάδρα.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ διηγήθηκε ότι με το που του προτάθηκε το όνομα του Λιντς για τον ρόλο του Φορντ «άναψε λαμπάκι», ενθουσιάστηκε, και επικοινώνησε αμέσως με τον Λιντς.
Απ’ ό,τι λέγεται, ο Ντέιβιντ Λιντς είχε πρόβλημα με το εμβληματικό πούρο που ήταν προέκταση του χεριού του Φορντ, αλλά η «μαγεία του μοντάζ» έκανε το θαύμα της. Και ο Λιντς, ο σκηνοθέτης των ηθοποιών, ήταν εξαιρετικός.
