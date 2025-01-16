Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από σκηνοθέτης ηθοποιός: Όταν ο Ντέιβιντ Λιντς υποδύθηκε τον Τζον Φορντ για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Δείτε βίντεο 

Ο μεγάλος auter δέχθηκε να υποδυθεί τον θρυλικό Τζον Φορντ στην αυτοβιογραφική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ The Fabelmans

Ντέιβιντ Λιντς: Όταν υποδύθηκε τον Τζον Φορντ για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Δείτε βίντεο

Όταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Ντέιβιντ Λιντς, που πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 78 χρόνων, υποδύθηκε έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Τζον Φορντ, σκηνοθετημένος από έναν... σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ο μεγάλος auter, που ήθελε να βρίσκεται πίσω από την κάμερα και σπανιότατα μπροστά, δέχθηκε να υποδυθεί τον θρυλικό Φορντ στην αυτοβιογραφική ταινία του  Σπίλμπεργκ The Fabelmans.


Η επίμαχη σκηνή στην οποία ο νεαρός που θέλει να γίνει σκηνοθέτης επισκέπτεται τον μεγάλο Τζον Φορντ, είχε συμβεί πραγματικά, και αυτός ο νεαρός δεν ήταν άλλος από τον Σπίλμπεργκ. Ο Φορντ, με τον δικό του μοναδικό… βωμολοχικό, αλλά πρωτότυπο τρόπο, συμβούλευσε τον Σπίλμπεργκ, πώς να «καδράρει» τις σκηνές, χρησιμοποιώντας… τρία κάδρα. 

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ διηγήθηκε ότι με το που του προτάθηκε το όνομα του Λιντς για τον ρόλο του Φορντ «άναψε λαμπάκι», ενθουσιάστηκε, και επικοινώνησε αμέσως με τον Λιντς. 

Απ’ ό,τι λέγεται, ο Ντέιβιντ Λιντς είχε πρόβλημα με το εμβληματικό πούρο που ήταν προέκταση του χεριού του Φορντ, αλλά η «μαγεία του μοντάζ» έκανε το θαύμα της. Και ο Λιντς, ο σκηνοθέτης των ηθοποιών, ήταν εξαιρετικός. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: David Lynch Steven Spielberg
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark