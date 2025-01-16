Leila Bekhti: Η νέα ταινία του Ζαν-Πιερ Ζενέ θα έχει πρωταγωνίστρια τη Γαλλίδα σταρ

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ζαν-Πιερ Ζενέ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Paris Match αποκάλυψε την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ «Changer l'eau des fleurs» της Βαλερί Περέν.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Λεϊλά Μπεκτί θα πρωταγωνιστήσει στο ρόλο της Violette Toussaint, μιας γυναίκας με ένα μυστηριώδες παρελθόν, που έχει αναλάβει τη φύλαξη ενός νεκροταφείου σε μια μικρή πόλη της Βουργουνδίας.

«Είναι ένας χαρακτήρας γεμάτος φως, ακόμη και για μένα που δεν έχω καλή σχέση με τον θάνατο» δήλωσε η πρωταγωνίστρια στο γαλλικό περιοδικό. «Είναι διαχρονική και ανθεκτική. Μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρες που είναι εξαιρετικά μοναδικοί και ταυτόχρονα σου μιλάνε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο και πιο ποιητικό από το να αναζητάς τη ζωή μέσα από τον θάνατο» συμπλήρωσε.

Exclusif - Valérie Perrin, Leïla Bekhti, Jean-Pierre Jeunet : des fleurs en partage https://t.co/A7oFfN56Hn — Paris Match (@ParisMatch) January 16, 2025

Η Violette, όπως αναφέρει το Deadline, γίνεται καθημερινά η ακούραστη ακροάτρια των επισκεπτών του νεκροταφείου που μιλούν για τους αγαπημένους τους. Καθώς ακούει αυτές τις ιστορίες, άλλες τραγικές και άλλες αστείες, προβληματίζεται πάνω σε ζητήματα ζωής, θανάτου, πένθους και απλών χαρών της ζωής. Παράλληλα η δική της οδυνηρή ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από ένα κωμικοτραγικό πρίσμα.

Το μυθιστόρημα, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018 στη Γαλλία, έχει ήδη πουλήσει 850.000 αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 28 γλώσσες.

Η ιταλική εταιρεία Palomar απέκτησε τα δικαιώματα διασκευής του μυθιστορήματος το 2021 και ηγείται της παραγωγής μαζί με την 24 25 Films με έδρα το Παρίσι. Η Studiocanal θα είναι συμπαραγωγός και εκτός ότι θα διανείμει την ταινία στη Γαλλία θα αναλάβει και τις διεθνείς πωλήσεις, με τα Canal+ και Netflix να στηρίζουν την παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

