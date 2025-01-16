Ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» υπόσχεται να ρίξει φως σε μια από τις πιο λαμπερές, αλλά και ταραχώδεις περιόδους της ζωής της Λίζα Μινέλι.

Η ταινία ξεκινά από τη δεκαετία του '70, αμέσως μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας της, Τζούντι Γκάρλαντ, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις, αλλά και από την ακλόνητη θέληση της Μινέλι να γίνει μια από τις μεγαλύτερες σταρ.

Μιλούν για εκείνη οι Μάικλ Φάινσταϊν, Μία Φάροου, Μπεν Βερέν, Τζόελ Γκρέι και η αείμνηστη Τσίτα Ριβέρα. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «η ταινία φωτίζει τις αντιφάσεις της Λίζα Μινέλι, τα προνόμια και τον αγώνα της, τη δύναμη και τις αδυναμίες, τις ανέφικτες προσδοκίες και το εκπληκτικό ταλέντο της, οι τριβές των οποίων τροφοδότησαν την εκπληκτική άνοδο, την ανθεκτικότητα και την διαρκή θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αυθεντικές ερμηνεύτριες στην ιστορία της ψυχαγωγίας».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρους Ντέιβιντ Κλάιν. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Tribeca πέρυσι ενώ πρόσφατα προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Palm Springs.

Σύμφωνα με το Firstshowing, θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 24 Ιανουαρίου από τις Zeitgeist Films & Kino Lorber.

Πηγή: skai.gr

