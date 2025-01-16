Πέθανε ο σκηνοθέτης David Lynch

Aπεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο εμβληματικός σκηνοθέτης David Lynch.

Ο David Lynch με την υπερβατική του οπτική όσον αφορά τη σκηνοθεσία συνέδεσε τ' όνομα του με θρυλικές ταινίες και σειρές που, δίχως υπερβολή, είναι «σήμα κατατεθέν» στην Pop κουλτούρα όπως το «Mulholland Drive» και «Twin Peaks», που αποτέλεσε πολιτιστικό φαινόμενο.

Ο Lynch αποτέλεσε τον πιο περίφημο και αναγνωρισμένο Αμερικανό σκηνοθέτη σουρρεαλιστικών ταινιών και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες «Μπλε Βελούδο», «Ο άνθρωπος ελέφαντας» και «Mulholland Drive»

Ήταν γνωστός για το ονειρικό και υπερρεαλιστικό στιλ του, καθώς και τα θέματα που ενώνουν την φιλμογραφία του, όπως η αποδόμηση της έννοιας της Αμερικής.

Μάλιστα χαρακτηριστικό των έργων του ήταν η αντιπαράθεση σουρεαλιστικών ή απειλητικών στοιχείων με καθημερινά περιβάλλοντα, καθώς και για τη χρήση συναρπαστικών οπτικών εικόνων για να τονίσει μια ονειρική ποιότητα μυστηρίου ή μια απειλή.

Πολυτάλαντος και πολυπράγμων, ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, ζωγράφος, μουσικός, συγγραφέας και παραγωγός.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του:

«Με βαθιά λύπη, εμείς, η οικογένειά του, ανακοινώνουμε τον θάνατο του ανθρώπου και καλλιτέχνη, David Lynch. Θα εκτιμούσαμε κάποια ιδιωτικότητα σε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο τώρα που δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά, όπως έλεγε πάντα "Καλύτερα να στρέφεις την προσοχή σου στο ντόνατς και όχι στην τρύπα του"»

Πηγή: skai.gr

