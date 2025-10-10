Η Σοφία Μάνου στο skai.gr: Η ερμηνεύτρια μιλά για τη Βέμπο, τη γυναίκα που εμψύχωσε έναν ολόκληρο λαό

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Παλλάς στις 14 Οκτωβρίου, η Σοφία Μάνου μίλησε στο skai.gr για τη φωνή και την ψυχή της Σοφίας Βέμπο, για την πνευματική αφετηρία του έργου «Η φωνή που νίκησε τον φασισμό» - μια ιδέα του Γέροντα Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου - και για τη σημασία του λαϊκού τραγουδιού σήμερα, σε μια εποχή όπου οι αξίες δοκιμάζονται και οι γυναίκες καλούνται ξανά να σταθούν δυνατές και δημιουργικές.

- Κυρία Μάνου, στις 14 Οκτωβρίου ανεβαίνετε στη σκηνή του Παλλάς για τη συναυλία «Η φωνή που νίκησε τον φασισμό». Πώς γεννήθηκε αυτό το έργο;

Η ιδέα ήρθε μέσα από μια συγκινητική πρόταση του Γέροντα Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, ο οποίος οραματίστηκε έναν δίσκο και μια παράσταση που θα τιμούν τη φωνή και την ψυχή της Σοφίας Βέμπο. Ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο, δίνοντάς μας την έμπνευση να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στο σήμερα. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα έργο που δεν μιλά μόνο για το παρελθόν, αλλά και για τη δύναμη που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα.

- Τι σημαίνει για εσάς η Σοφία Βέμπο ως γυναίκα και καλλιτέχνιδα;

Η Βέμπο ήταν ένα φαινόμενο. Σε μια εποχή που όλα γύρω της κατέρρεαν, εκείνη στάθηκε όρθια και εμψύχωσε έναν ολόκληρο λαό. Ήταν γυναίκα, αλλά δεν το χρησιμοποίησε ως αδυναμία -το έκανε πηγή δύναμης. Τραγούδησε για την πατρίδα, για την ελπίδα, για τη ζωή. Και σήμερα, σε μια εποχή που οι αξίες δοκιμάζονται, πιστεύω πως η γυναίκα πρέπει ξανά να σταθεί στα πόδια της, να ορθώσει το ανάστημά της και να θυμηθεί πως είναι πλασμένη για να δημιουργεί -όχι για να υπομένει δεινά. Αυτή είναι η αληθινή παρακαταθήκη της Βέμπο.

- Εσείς, με τη σειρά σας, υπηρετείτε το καλό λαϊκό τραγούδι εδώ και χρόνια. Πώς το βιώνετε αυτό σήμερα;

Το λαϊκό τραγούδι είναι η ψυχή της Ελλάδας. Δεν είναι μόδα, ούτε σκηνικό. Είναι τρόπος να υπάρχουμε. Έχω μάθει από μικρή να το σέβομαι και να το υπηρετώ, έτσι όπως μας το παρέδωσαν οι μεγάλοι δημιουργοί: ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, άνθρωποι που αγάπησαν τη χώρα πέρα από κόμματα και ιδεολογίες. Αυτή την παράδοση θεωρώ χρέος μου να συνεχίσω, με ειλικρίνεια και ευθύνη.

- Τι είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτό που κάνει το έργο της Βέμπο διαχρονικό;

Η Βέμπο τραγουδούσε με αλήθεια. Δεν είχε ανάγκη να εντυπωσιάσει - είχε ανάγκη να εμψυχώσει. Η φωνή της κουβαλούσε ελπίδα, γενναιότητα, πίστη στον άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν φθείρεται με τον χρόνο. Κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της· αυτό που λείπει σήμερα είναι η ειλικρίνεια. Η Βέμπο μάς θυμίζει τι σημαίνει να τραγουδάς όχι για τη δόξα, αλλά για τον άνθρωπο και την πατρίδα.

- Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας μετά το Παλλάς;

Υπάρχουν πολλές νέες ιδέες και όμορφες προτάσεις, αλλά πάνω απ’ όλα υπάρχει η ανάγκη να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Η παράσταση για τη Βέμπο θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις, ενώ ετοιμάζονται και νέα μουσικά έργα. Παράλληλα, απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση στους νέους ανθρώπους να έρθουν κοντά, να μπούμε σε έναν ειλικρινή διάλογο μέσα από τη μουσική και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες. Γιατί μόνο έτσι η τέχνη μένει ζωντανή - όταν ενώνει τις γενιές και δίνει συνέχεια

Η παράσταση

Τα τραγούδια ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο η Σοφία Μάνου. Συνοδοιπόρος της η 10μελής Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου συνθέτη και κιθαριστή Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γεώργιου Δεμελή.

Μέσα από την αφήγηση της Ναταλίας Δραγούμη και του Βασίλη Τραϊφόρου, ανιψιού της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου, καθώς και μέσα από τα κείμενα του τελευταίου στο βιογραφικό βιβλίο «Μ. Τραϊφόρος- Σ. Βέμπο: Της Ελλάδος παιδιά», ο θεατής ζει με γλαφυρότητα άγνωστες πτυχές της ζωής της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Συμμετέχουν, η 50μελής Μικτή Νεανική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Παύλου Κόρδη και η 80μελής Χορωδία «Choeur du Cœur της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph», υπό τη διεύθυνση της Ιφιγένειας Κουρούση και του Αναστάσιου Σιδηρόπουλου, όπου με τις φωνές τους υφαίνουν ένα συγκινητικό χαλί μνήμης και ελπίδας.

Τα έσοδα θα διατεθούν στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

