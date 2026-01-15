Τέσσερις παραστάσεις και μία βιντεοεγκατάσταση αποτελούν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Στέγης «ODD-Onassis Dance Days», που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου σε όλες τις σκηνές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων είναι διαθέσιμο στο onassis.org ενώ η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει σήμερα στις 5 μ.μ.

Το φεστιβάλ εστιάζει φέτος στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Πώς διαμορφώνεται η χορογραφική ταυτότητα μέσα από σχέσεις αίματος, μνήμης ή και φαντασίας; Ποιες είναι οι νέες μορφές «συγγένειας» σε έναν κόσμο ρευστών δεσμών; Μπορεί μια χορογραφία να γίνει τόπος συνάντησης;

Το πρόγραμμα

Κεντρική παράσταση του φετινού φεστιβάλ είναι η διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης «NÔT» της Πορτογαλίδας Μαρλίν Μοντέιρο Φρέιτας, που άνοιξε το Φεστιβάλ της Αβινιόν το 2025 και συζητήθηκε όσο λίγες. Πρόκειται για μια αντισυμβατική τελετουργία που διαλύει τη φόρμα και ανασυνθέτει το κοινό βίωμα πάνω στην έξαψη των σωμάτων των οκτώ ερμηνευτών και ερμηνευτριών, έναν παράδοξο ύμνο υπέρ της ελευθερίας που δεν επιδιώκει να εξηγήσει, παρά μόνο να χαράξει εντυπώσεις μέσα από θραύσματα - όπως και τα όνειρα.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι παραγωγές που προέκυψαν από την έρευνα δύο περσινών Onassis AiR Fellows, το FÁE του Ευθύμιου Μοσχόπουλου, και το «(REST ΙΝ) BLUE» της Κατερίνας Φώτη. Πρόκειται για δύο σόλο έργα που αντλούν από βιωμένες μνήμες, συλλογικά οράματα και επινοημένες καταγωγές, μετατρέποντας το σώμα σε τόπο αφήγησης, ρήξης και επανεφεύρεσης της συγγένειας.

Επίσης Onassis AiR fellow, η Έφη Γούση παρουσιάζει στο -1 Black Box της Στέγης το «Tectonic Riders», τη βιντεοεγκατάσταση που έκανε πρεμιέρα στο Πεδίον του Άρεως στο πλαίσιο της έκθεσης «Plásmata 3», έναν μετα-σαμανικό ύμνο, γυρισμένο στη Στερεά Ελλάδα.

Τέλος, η Έλενα Αντωνίου από την Κύπρο επιστρέφει στη Στέγη μετά το LANDSCAPE με το νέο της έργο ODE, ένα ντουέτο-ωδή στη θηλυκότητα, τον γυναικείο ερωτισμό και την ευαλωτότητα που μεταμορφώνεται σε δύναμη. Μαζί με τη μουσικό Μαρία Σπίβακ, οι δύο καλλιτέχνιδες ανυψώνονται σε ένα βάθρο, όπου η κίνηση γίνεται ήχος, η παρουσία νοείται ως πράξη ελευθερίας και το «μαζί» σημαίνει «καμία μόνη».

Την επιμελητική κατεύθυνση του Onassis Dance Days έχει δώσει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, τον σχεδιασμό και την επιμέλεια έχουν αναλάβει οι Ιλειάνα Δημάδη, Κωνσταντίνος Τζάθας και Βάσω Βασιλάτου. Επικεφαλής παραγωγής είναι ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος και την οργάνωση παραγωγής έχουν κάνει οι Χριστίνα Πιτούλη και Δέσποινα Σιφνιάδου.

Την ανάθεση και παραγωγή των ελληνικών παραγωγών έχει κάνει η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

