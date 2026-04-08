Νάξος - Μονή Φανερωμένης: Το μοναστήρι σιωπής και προσευχής

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφτηκε την Ιερά Μονή Φανερωμένης στη Νάξου, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει και η προσευχή να είναι τρόπος ζωής.

Βαδίζοντας προς το Μοναστήρι, το τοπίο και η ατμόσφαιρα γίνονται κατανυκτικά. Τρεις μοναχοί διαμένουν εκεί και η εκπομπή συνάντησε τον έναν.

Με το ρεπορτάζ αναδεικνύουμε τη θρησκευτική, ιστορική και πολιτιστική σημασία της Μονής για το νησί της Νάξου, ως τόπου πνευματικής περισυλλογής και παράδοσης.

Πηγή: skai.gr

