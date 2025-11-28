Του Νικόλα Μπάρδη

Στον Αντιά Καρύστου, το ξακουστό χωριό όπου οι κάτοικοι συνεννοούνται μεταξύ τους με τη λεγόμενη σφυριχτή γλώσσα, υπάρχει μία ακόμη ιδιαίτερη και σπάνια συνήθεια, που δεν είναι άλλη από τη μουσική με φύλλα! Ναι, καλά διαβάσατε. Οι κάτοικοι παίρνουν φύλλα από τα δέντρα της περιοχής, τα τοποθετούν στα χείλη, και μέσω αυτών παράγουν ήχους και παίζουν με μεγάλη δεξιοτεχνία παραδοσιακά τραγούδια. Όπως λένε και οι ίδιοι, δεν αρκεί να γνωρίζεις την τεχνική, αλλά πρέπει να έχεις αγάπη και μεράκι, για να το κάνεις σωστά.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στη Νότια Εύβοια, συνάντησε στον Αντιά τον κ. Παναγιώτη Παρασκευά, που είναι ένας από τους λίγους κατοίκους της περιοχής που συνεχίζει αυτήν την παράδοξη μουσική παράδοση. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά, πως τα καλύτερα φύλλα γι’ αυτήν τη δουλειά είναι τα τρυφερά, λεπτά και στενά φύλλα της ελιάς, ενώ συχνά χρησιμοποιεί και φύλλα λεμονιάς ή δάφνης. Άλλοι πάλι παίζουν μουσική και με φύλλα κισσού, όμως αυτός, όταν έχει ένα πλατύ φύλλο, το σπάει στη μέση, για να μπορεί να παίξει καλύτερα.

Βάζει, λοιπόν, το φύλλο στο πάνω χείλος, και αφού τοποθετήσει σωστά τη γλώσσα, φυσάει τον αέρα προς τα έξω και παράγει ήχο. Το φύλλο δεν πρέπει να ακουμπάει στο κάτω χείλος, για να ακούγεται καλύτερα η μουσική. Ο κ. Παναγιώτης μεταξύ άλλων μας επισημαίνει, πως πρέπει να έχεις καλά πνευμόνια για να παίζεις μουσική με φύλλα, γιατί απαιτεί πολλές ανάσες και για να παίξεις σωστά έναν σκοπό, πρέπει να κάνεις γυρίσματα μέσα στα σφυρίγματα. Στο ρεπερτόριό του θα ακούσετε κυρίως παραδοσιακά τραγούδια και αυθεντικούς ελληνικούς ήχους.

Πρόκειται για μία πολύ όμορφη, ιδιαίτερη και σπάνια μουσική παράδοση που συναντούμε στα χωριά της Καρύστου, όμως με το πέρας των χρόνων τείνει να σβήσει μια για πάντα, καθώς οι νεότερες γενιές δεν συγκινούνται ιδιαίτερα από αυτή και δεν προσπαθούν να τη μάθουν. Η μουσική με φύλλα παίζεται αποκλειστικά από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που όσο αντέχουν τα πνευμόνια τους θα τραγουδούν παραδοσιακές μελωδίες και θα σφυρίζουν τις νότες μιας άλλης εποχής, που έχει χαθεί προ πολλού, αλλά αυτοί νοσταλγούν ακόμη και την κουβαλούν μέσα τους σαν τον πιο ακριβό θησαυρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.