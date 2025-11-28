Τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες επιμελούνται ένα τετράωρο DJ session, αντλώντας έμπνευση από το μοναδικό σύμπαν του εμβληματικού φωτογράφου Γιούργκεν Τέλερ, αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο Onassis Ready.

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες Κατερίνα Κομιανού, Μανώλης Δασκαλάκης Λεμός και Γιάννης Βαρελάς και ο συνιδρυτής και καλλιτεχνικός συνδιευθυντής του STEGI.RADIO, Voltnoi Brege, επιλέγουν μουσικές και μεταμορφώνουν τον εξωτερικό χώρο του Onassis Ready στον απόλυτο καλλιτεχνικό προορισμό της πόλης, εκεί όπου η περιέργεια και η έκπληξη παραμένουν πάντα μέσα στο κάδρο.

Από τις 6 μ.μ., ακούμε, γευόμαστε και ζούμε με όλες μας τις αισθήσεις την έκθεση «you are invited» του Γιούργκεν Τέλερ. Τις μουσικές συναντούν τα εμπνευσμένα κοκτέιλ του wine bar «Επτά Μάρτυρες» και το μενού του NOKELA PROJECT: ένα street food concept που ενώνει διεθνείς γεύσεις και ελληνικές πρώτες ύλες.

Η αναδρομική έκθεση του Τέλερ θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

H έκθεση, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές φωτογραφιών, μεμονωμένα εμβληματικά έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Η έκθεση αποτελεί μια γιορτή της τέχνης του, έναν ενεργό διάλογο γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν τις δημιουργίες του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση έργων του που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

