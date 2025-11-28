Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ελληνική ναυτιλία μέρος της εθνικής μας ταυτότητας

Τι κάνει έναν λαό θαλασσινό; Οι ακτές του; Τα πλοία του; Ή ο τρόπος που μαθαίνει να σκέφτεται πάνω στο νερό; Στην περίπτωση των Ελλήνων, ήταν το πεδίο όπου έμαθαν να λειτουργούν. Ήταν τρόπος να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, να παίρνεις αποφάσεις, να προσαρμόζεσαι, να ανοίγεσαι.

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου εξηγεί πώς η ελληνική ναυτοσύνη, πολύ πριν γίνει ναυτιλία, διαμόρφωσε κοινή γλώσσα, κοινή πίστη, αίσθηση συλλογικότητας. Δηλαδή, τα θεμέλια της εθνικής μας ταυτότητας.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.