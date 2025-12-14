Πριν από 46 χρόνια, μία punk μπάντα από το Λονδίνο με την ονομασία The Clash, βγάζει τον τρίτο της δίσκο. Το μουσικό κοινό της εποχής αιφνιδιάζεται.

Μετά από δύο «ωμούς» δίσκους με ξεκάθαρη πανκ μουσική (The Clash το 1977 και Give 'Em Enough Rope το 1978), το συγκρότημα εμφανίζει στην παγκόσμια μουσική σκηνή έναν διπλό βινύλιο με μουσικές πάσης φύσεως, από ροκαμπίλι μέχρι γκόσπελ. Πέραν των μουσικών πειραματισμών, οι Clash αποφασίζουν στο εξώφυλλο του δίσκου, να αποτυπώσουν μία φωτογραφία του μπασίστα Πολ Σίμονον, o οποίος κατά της διάρκεια μία συναυλίας, σπάει εκνευρισμένος το όργανό του. Αυτό ήταν. Η φωτογραφία γίνεται παγκόσμιο trend και παραμένει μέχρι και σήμερα συμβολική.

Το σπασμένο Fender Precision Bass εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λονδίνου.

Ο Simonon εξήγησε σε συνέντευξή του το 2011 στη Fender ότι έσπασε το μπάσο από απογοήτευση, όταν έμαθε πως οι ταξιθέτες της συναυλίας δεν επέτρεπαν στο κοινό να σηκωθεί από τις θέσεις του. «Δεν τα έβαζα με το μπάσο, γιατί δεν είχε τίποτα το λάθος», δήλωσε ο Simonon.

Η Pennie Smith, που φωτογράφισε το συγκρότημα για το άλμπουμ, αρχικά δεν ήθελε να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη φωτογραφία. Θεωρούσε ότι ήταν υπερβολικά εκτός εστίασης, επειδή έκανε πίσω καθώς ο Simonon πλησίαζε την άκρη της σκηνής. Ωστόσο, ο Joe Strummer και ο γραφίστας Ray Lowry πίστεψαν ότι θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό εξώφυλλο άλμπουμ.

Το 2002, η φωτογραφία της Smith ανακηρύχθηκε η καλύτερη ροκ εν ρολ φωτογραφία όλων των εποχών από το περιοδικό Q, το οποίο σχολίασε ότι «αποτυπώνει την απόλυτη ροκ εν ρολ στιγμή, την πλήρη απώλεια ελέγχου».

Το εικαστικό του εξωφύλλου σχεδιάστηκε από τον Lowry και αποτέλεσε φόρο τιμής στον σχεδιασμό του ομότιτλου ντεμπούτου άλμπουμ του Elvis Presley, με ροζ γράμματα στην αριστερή πλευρά και πράσινο κείμενο στο κάτω μέρος. Το εξώφυλλο κατατάχθηκε ως το ένατο καλύτερο εξώφυλλο άλμπουμ όλων των εποχών από το περιοδικό Q το 2001.

Το εξώφυλλο του London Calling συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στα δέκα που επέλεξε το Βασιλικό Ταχυδρομείο του Ηνωμένου Βασιλείου για μια σειρά γραμματοσήμων με τίτλο «Classic Album Cover», η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2010.

Πηγή: skai.gr

