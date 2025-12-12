​ Με επίκεντρο τη μακραίωνη παράδοση της σιφναίικης αγγειοπλαστικής, η Σίφνος συγκαταλέγεται στις 58 νέες περιοχές από όλο τον κόσμο που εντάσσονται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO (UNESCO Creative Cities Network - UCCN).

Η διεθνής διάκριση αφορά την ένταξη της Σίφνου στον τομέα της Λαϊκής Τέχνης και Χειροτεχνίας. Με τη Σίφνο μόνο να «εκπροσωπεί» την Ελλάδα στη λίστα, τα 58 νέα μέλη του δικτύου προέρχονται από όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα από Ουαλία, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ρουμανία, Μπουρκίνα Φάσο, Σλοβενία, Ν. Κορέα, Γουινέα, Ισπανία, Λετονία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Αίγυπτο, Βιετνάμ, Γερμανία, Τουρκία, Ιράν, Κένυα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαλαισία, Ουκρανία, Νεπάλ, Ανγκόλα, Ινδία, Σουηδία, Κατάρ, Ινδονησία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Μαυροβούνιο, Κίνα, Ισημερινό, Φινλανδία, Μαρόκο, Χιλή, Μεξικό, Βραζιλία, Κόστα Ρίκα, Ελλάδα, Ταϊλάνδη, και Βουλγαρία.

Το Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Περιλαμβάνει 408 πόλεις από 100 χώρες, οι οποίες διακρίνονται σε επτά δημιουργικούς τομείς - Λαϊκή Τέχνη και Χειροτεχνία, Γαστρονομία, Μουσική, Λογοτεχνία, Κινηματογράφο, Design, Μedia Arts και Αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικό του δικτύου είναι πως τα μέλη του μοιράζονται κοινές αξίες, ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και αναπτύσσουν συνέργειες με σκοπό την ενσωμάτωση του πολιτισμού στον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού τους. Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής αναγνώρισης που είχε προηγηθεί το 2022, όταν η κεραμική παράδοση της Σίφνου εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο 'Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη.

«Η Σίφνος είναι φτιαγμένη από πηλό και παράδοση. Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα, τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα του προορισμού και δικαιώνει όλους τους Σίφνιούς, τους επαγγελματίες και τους φορείς που έχουν συμβάλλει στην επιτυχία αυτή» τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Ο Δήμος Σίφνου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο υπουργείο Πολιτισμού, στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο, στην πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO Αικατερίνη Τζιτζικώστα, στον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κυκλάδων, στην Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Λαϊκής Τέχνης, στην Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών, στο Σωματείο Αγγειοπλαστών Σίφνου, καθώς και σε όλη την ομάδα συνεργατών που εργάστηκε για την επίτευξη αυτής της σπουδαίας διάκρισης.

