Το Υπουργείο Πολιτισμού στην εποχή της Τεχνικής Νοημοσύνης

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, άνοιξε τις εργασίες της 8ης Συνάντησης Άνω

Διαζώματος, με θέμα «Τι αλλάζει με την Τεχνητή Νοημοσύνη;», που διοργάνωσε το Σωματείο

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου (Κτήριο Τσίλλερ),

παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού για την

αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην προστασία, τη διαχείριση, την εκπαίδευση και τη

βιώσιμη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ήδη

καθοριστικό παράγοντα για τον Πολιτισμό, επισημαίνοντας: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν

αποτελεί πλέον μια μακρινή υπόσχεση. Είναι ήδη πραγματικότητα και εξελίσσεται ταχύτατα σε

παράγοντα που αναδιαμορφώνει και αναδιατάσσει εδραιωμένες σταθερές της Παιδείας και

του Πολιτισμού».

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει αυτή τη μετάβαση όχι αποσπασματικά,

αλλά μέσα από ένα συνεκτικό και μακροπρόθεσμο σχέδιο: «Για την Ελλάδα, η επιταγή είναι

σαφής: πρέπει να εισέλθουμε δυναμικά σε αυτή τη νέα εποχή με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο,

με δομημένη στρατηγική, ισχυρό ηθικό πλαίσιο και απόλυτη προσήλωση στο ότι τα εργαλεία

της ΤΝ πρέπει να λειτουργούν ενισχυτικά προς την ανθρώπινη δημιουργικότητα».

Η Υπουργός παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την ενσωμάτωση της Τεχνητής

Νοημοσύνης στον Πολιτισμό, με πρώτο πεδίο εφαρμογής την πολιτιστική κληρονομιά,

σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ένα εμπεριστατωμένο και συνεκτικό πλαίσιο, που συνδέει τις

ψηφιακές υποδομές με την έρευνα, την προστασία, τη διαχείριση, την προσβασιμότητα και

την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, στον τουρισμό και στην

εξωστρέφεια της χώρας».

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η χαρτογράφηση, ενοποίηση και υπεύθυνη διαχείριση

των πολιτιστικών δεδομένων, ώστε αυτά να είναι «προσβάσιμα, συνδεδεμένα, διαλειτουργικά

και επαναχρησιμοποιήσιμα», καθώς και η ενεργή συμμετοχή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Δεδομένων για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία

ασφαλών οικοσυστημάτων δεδομένων υψηλής ποιότητας, που θα αποτελέσουν τη βάση για

την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον Πολιτισμό.

Η στρατηγική του Υπουργείου προβλέπει επίσης την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών

εργαλείων, όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η τρισδιάστατη τεκμηρίωση και η παρακολούθηση

μνημείων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική

προστασία μνημείων και συλλογών. Όπως σημείωσε η Υπουργός, «τεχνολογίες που μέχρι

πρόσφατα ήταν δυσπρόσιτες μπορούν πλέον να εφαρμόζονται γρηγορότερα, οικονομικότερα

και σε ευρεία κλίμακα».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία πολυγλωσσικών, εμβυθιστικών και χωρίς εμπόδια

πολιτιστικών εμπειριών, οι οποίες διευρύνουν την πρόσβαση των πολιτών και των επισκεπτών

στον πολιτιστικό πλούτο της χώρας, καθώς και στην ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαίδευση, με

την ανάπτυξη καινοτόμων και συμπεριληπτικών μαθησιακών μοντέλων.

Παράλληλα, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού στηρίζεται

σε ένα ισχυρό ηθικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Ευρωπαϊκό

Κανονισμό AI Act και τις αρχές της UNESCO λέγοντας πως «προστατεύουμε την

αυθεντικότητα, τα δικαιώματα των δημιουργών και τη φυσική και εννοιολογική ακεραιότητα

των έργων σε μια εποχή συνθετικού περιεχομένου, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαφάνεια, τη

λογοδοσία και την αποτροπή της αλγοριθμικής μεροληψίας».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Υπουργός αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του

Υπουργείου Πολιτισμού στη δράση «Ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΝ για τη Γλώσσα και τον

Πολιτισμό» και στο ελληνικό οικοσύστημα ΤΝ «ΦΑΡΟΣ», με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη

του Ελληνικού Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου, μέσω τεκμηριωμένων και αξιόπιστων

πολιτιστικών δεδομένων.

Κλείνοντας, η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον Πρόεδρό του

Σταύρο Μπένο, υπογραμμίζοντας ότι «η 8η Συνάντηση Άνω Διαζώματος λειτουργεί ως ένας

ζωντανός χώρος διαλόγου και συνεργασίας, όπου η νέα γενιά καλείται να προσεγγίσει την

Τεχνητή Νοημοσύνη όχι ως απλό εργαλείο, αλλά ως πεδίο ευθύνης, γνώσης και δημιουργίας».

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού

Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη, και ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Σταύρος Μπένος.

