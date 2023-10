Live Aid: Η ιστορική συναυλία μεταφέρεται στο θέατρο ως μιούζικαλ

Η ιστορική συναυλία με ανθρωπιστικό χαρακτήρα του 1985, Live Aid, μεταφέρεται στο θέατρο ως μιούζικαλ. Με τίτλο «Just for One Day» η παράσταση θα περιλαμβάνει τραγούδια των Queen, Έλτον Τζον, Μπομπ Γκέλντοφ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και άλλων, και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο στο Old Vic του Λονδίνου.

Σε νέα συνέντευξη στο BBC,ο διοργανωτής του Live Aid, Μπομπ Γκέλντοφ, εξήγησε ότι η παράσταση «βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες από εκείνη την ημέρα» και ότι θα είναι μία αφήγηση που θα εμπνεύσει μια νέα γενιά θαυμαστών της ροκ μουσικής.

Live Aid, one of the most famous concerts of all time, is to become a stage musical called 'Just For One Day'.



Bob Geldof, one of the organisers of the 1985 event at Wembley Stadium, spoke to #BBCBreakfast https://t.co/T1Yd3dvJEY pic.twitter.com/evc6YD6sxs