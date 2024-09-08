Λίμνη Πλαστήρα: Σπάνια ευρήματα στη νεολιθική θέση «Βοτανικός Κήπος»

Για μια σπάνια σε μεγάλο υψόμετρο νεολιθική εγκατάσταση, «που διαφέρει από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από τις πεδινές ανάλογες εγκαταστάσεις» κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού για τη νεολιθική θέση «Βοτανικός Κήπος», στις δυτικές όχθες της Λίμνης Πλαστήρα, η τρίτη ανασκαφική περίοδος της οποίας ολοκληρώθηκε πρόσφατα

Η θέση αυτή «πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ιδιαίτερη περίπτωση που ανοίγει νέα πεδία στη νεολιθική έρευνα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σπάνια ευρήματα του νεολιθικού οικισμού στο φως

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, στη θέση αυτή έχει εντοπιστεί, σε υψόμετρο 800 μ., νεολιθική εγκατάσταση. Σε βάθος περίπου 1 μ. κάτω από την επιφάνεια, εντοπίστηκε η κύρια επιφάνεια χρήσης του χώρου που σύμφωνα με ραδιοχρονολογήσεις ανάγεται στη μετάβαση από το τέλος της Αρχαιότερης /έναρξη της Μέσης Νεολιθικής (5999-5845 π.Χ.-OxA 18194).

Τα ευρήματα πιστοποιούν ότι πρόκειται για μια θέση που είχε αυτονομία στις πρώτες ύλες, όπως πηλός για την κατασκευή αγγείων και πυριτόλιθος διαφόρων ποικιλιών, ενώ βρέθηκε πληθώρα τριπτών εργαλείων και πολλών μυλόλιθων φτιαγμένων από ψαμμίτη που βρίσκεται στο φυσικό υπόβαθρο της θέσης.

Η κεραμική είναι κατά κανόνα μονόχρωμη, κατασκευασμένη επί τόπου, αφού αποκαλύφθηκαν δύο μέχρι στιγμής συγκροτήματα κεραμικών κλιβάνων, όπου βρίσκονται ενσωματωμένα σφαιρικά κυρίως αγγεία, προφανώς στη θέση όπτησής τους. Εκτιμάται, σύμφωνα με τη στρωματογραφία, ότι και άλλοι κλίβανοι θα βρεθούν στη συνέχεια. Η παρουσία κεραμικών κλιβάνων σε τόσο πρώιμη περίοδο είναι μια πολύ πρόσφατη πληροφορία από άλλες τρεις θέσεις της Θεσσαλίας.

Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν εδώ καταδεικνύει την αυτονομία αυτής της ορεινής θέσης και πιθανόν και τον μονιμότερο χαρακτήρα της εγκατάστασης. Έχουν βρεθεί επίσης «ιδιοκατασκευές» για διάφορες χρήσεις, πιθανόν και ένας φούρνος. Μια μεγάλη έκταση καλύπτεται από πυρακτωμένες επιχώσεις που περιορίζονται από την παρουσία πλινθόκτιστου τοίχου, όπου έχουν βρεθεί εστίες, πασσαλότρυπες και άλλα κινητά ευρήματα, συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση.

Μεταξύ των κινητών ευρημάτων από όλο τον χώρο διακρίνονται κάποια ανθρωπόμορφα ειδώλια, το ένα εκ των οποίων έχει το σπάνιο σωζόμενο ύψος των 10,5 εκ., ενώ ολόκληρο υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε τα 16-17 εκ. ύψος. Ξεχωρίζει επίσης ακέραιο ομοίωμα κλιβάνου ή σπιτιού, επίσης πολύ σπάνιο εύρημα. Στην κεραμική εντοπίζονται κάποια διακοσμητικά στοιχεία (κομβία) που πιθανόν μπορούν να οδηγήσουν σε στενότερες σχέσεις με συγκεκριμένες θέσεις-μαγούλες της ίδιας περιόδου στον θεσσαλικό κάμπο.

