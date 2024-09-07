Φεστιβάλ Βενετίας: Οι νικητές της 81ης Μόστρα

Οι νικητές της 81ης Μόστρα της Βενετίας ανακοινώθηκαν απόψε κατά την τελετή λήξης του παλαιότερου φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο.
Ακολουθεί ο κατάλογος των νικητών των βραβείων που απονεμήθηκαν:
- Χρυσός Λέοντας καλύτερης ταινίας: "The Room Next Door" του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)
- Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: "Vermiglio" της Μάουρα Ντελπέρο (Ιταλία - Γαλλία - Βέλγιο)
- Αργυρός Λέοντας καλύτερης σκηνοθεσίας: "The Brutalist" του Μπρέιντι Κόρμπετ (Βρετανία)
- Coupe Volpi καλύτερης γυναικείας ερμηνείας : Νικόλ Κίντμαν στο "Babygirl" της Χαλίνα Ρέιν (ΗΠΑ)
- Coupe Volpi καλύτερης ανδρικής ερμηνείας: Βενσάν Λιντόν στο "The Quiet Son" των Ντελφίν Κουλέν και Μιριέλ Κουλέν (Γαλλία)
- Βραβείο καλύτερου σεναρίου: Μουρίλο Χάουζερ και Εϊτόρ Λορέγκα για την ταινία "I'm Still Here" του Βάλτερ Σάλες (Βραζιλία - Γαλλία)
- Ειδικό βραβείο της Επιτροπής : "April" της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γαλλία - Ιταλία - Γεωργία)
- Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Πολ Κιρσέρ στο "Leurs enfants après eux" των Λουντοβίκ Μπουκερμά και Ζοράν Μπουκερμά (Γαλλία)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.