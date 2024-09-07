Φεστιβάλ Βενετίας: Οι νικητές της 81ης Μόστρα

Οι νικητές της 81ης Μόστρα της Βενετίας ανακοινώθηκαν απόψε κατά την τελετή λήξης του παλαιότερου φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο.

Ακολουθεί ο κατάλογος των νικητών των βραβείων που απονεμήθηκαν:

- Χρυσός Λέοντας καλύτερης ταινίας: "The Room Next Door" του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)

- Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: "Vermiglio" της Μάουρα Ντελπέρο (Ιταλία - Γαλλία - Βέλγιο)

- Αργυρός Λέοντας καλύτερης σκηνοθεσίας: "The Brutalist" του Μπρέιντι Κόρμπετ (Βρετανία)

- Coupe Volpi καλύτερης γυναικείας ερμηνείας : Νικόλ Κίντμαν στο "Babygirl" της Χαλίνα Ρέιν (ΗΠΑ)

- Coupe Volpi καλύτερης ανδρικής ερμηνείας: Βενσάν Λιντόν στο "The Quiet Son" των Ντελφίν Κουλέν και Μιριέλ Κουλέν (Γαλλία)

- Βραβείο καλύτερου σεναρίου: Μουρίλο Χάουζερ και Εϊτόρ Λορέγκα για την ταινία "I'm Still Here" του Βάλτερ Σάλες (Βραζιλία - Γαλλία)

- Ειδικό βραβείο της Επιτροπής : "April" της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γαλλία - Ιταλία - Γεωργία)

- Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Πολ Κιρσέρ στο "Leurs enfants après eux" των Λουντοβίκ Μπουκερμά και Ζοράν Μπουκερμά (Γαλλία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.