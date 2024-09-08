Pedro Almodovar: Χρυσό Λέοντα στην Βενετία για το The Room Next Door

Η Μόστρα της Βενετίας - του παλαιότερου φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο - έριξε χθες το βράδυ αυλαία, με την απονομή των βραβείων.

Ο Χρυσός Λέοντας πήγε στον Ισπανό Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodovar), προσφέροντάς του στα 74 χρόνια του ένα από τα πολυτιμότερα βραβεία της σπουδαίας καριέρας του για την πρώτη του αμερικανική ταινία.

Στην ταινία "The Room Next Door", ο Αλμοδόβαρ σκηνοθετεί τη Βρετανίδα ηθοποιό Τίλντα Σουίντον και την Αμερικανίδα Τζούλιαν Μουρ, σε μια ιστορία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Στην απούσα Νικόλ Κίντμαν το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας - Το συγκινητικό μήνυμά της

Η Αυστραλοαμερικανίδα Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για στην ταινία "Babygirl", ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς.

Η Κίντμαν απουσίαζε από την τελετή απονομής, καθώς πενθεί για τον θάνατο της μητέρας της, λίγο αυτό έφτασε στη Βενετία για την προβολή της ταινίας.

Η σκηνοθέτης της ταινία διάβασε ένα μήνυμα της 57χρονης ηθοποιού στη σκηνή: «Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία τον θάνατο της μητέρας μου Τζανέλ Κίντμαν. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη».

‘Babygirl’ director Halina Reijn accepts the #Venezia81 Best Actress award on behalf of Nicole Kidman, whose mother passed away upon her arrival to Venice pic.twitter.com/ig0Z6VpYC7 — Deadline (@DEADLINE) September 7, 2024

Στον Βενσάν Λιντόν το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Ο Γάλλος Βενσάν Λιντόν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ερμηνεία του στην ταινία "The Quiet Son".

"Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ όλη την κριτική επιτροπή!", δήλωσε ο 65χρονος ηθοποιός, προσωπικότητα της γαλλικής έβδομης τέχνης και κινηματογραφική ενσάρκωση ενός θυμωμένου άνδρα με εμφανή ελαττώματα. "Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μιριέλ και την Ντελφίν Κουλέν", τις σκηνοθέτριες, πρόσθεσε.

Ολοι νικητές της 81ης Μόστρα

- Χρυσός Λέοντας καλύτερης ταινίας: "The Room Next Door" του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)

- Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: "Vermiglio" της Μάουρα Ντελπέρο (Ιταλία - Γαλλία - Βέλγιο)

- Αργυρός Λέοντας καλύτερης σκηνοθεσίας: "The Brutalist" του Μπρέιντι Κόρμπετ (Βρετανία)

- Coupe Volpi καλύτερης γυναικείας ερμηνείας : Νικόλ Κίντμαν στο "Babygirl" της Χαλίνα Ρέιν (ΗΠΑ)

- Coupe Volpi καλύτερης ανδρικής ερμηνείας: Βενσάν Λιντόν στο "The Quiet Son" των Ντελφίν Κουλέν και Μιριέλ Κουλέν (Γαλλία)

- Βραβείο καλύτερου σεναρίου: Μουρίλο Χάουζερ και Εϊτόρ Λορέγκα για την ταινία "I'm Still Here" του Βάλτερ Σάλες (Βραζιλία - Γαλλία)

- Ειδικό βραβείο της Επιτροπής : "April" της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γαλλία - Ιταλία - Γεωργία)

- Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Πολ Κιρσέρ στο "Leurs enfants après eux" των Λουντοβίκ Μπουκερμά και Ζοράν Μπουκερμά (Γαλλία)

