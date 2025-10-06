Ένα έργο του σπουδαίου σουρεαλιστή καλλιτέχνη Ρενέ Μαγκρίτ (René Magritte), το οποίο βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή για περισσότερα από 90 χρόνια, θα βγει σε δημοπρασία αργότερα αυτό το μήνα.

Πρόκειται για τον εμβληματικό πίνακα του Μαγκρίτ "La Magie Noire", ο οποίος απεικονίζει τη σύζυγο του και μούσα του, Ζορζέτ Μπέργκερ (Georgette Berger).

Η Ζορζέτ ποζάρει θυμίζοντας μαρμάρινο άγαλμα, ακουμπώντας το ένα της χέρι σε έναν βράχο ενώ ένα περιστέρι βρίσκεται στον δεξί της ώμο.

Αν και η αρχική εκτίμηση του οίκου Sotheby's ανέρχεται σε 5-7 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι το τελικό τίμημα θα είναι σημαντικά υψηλότερο.

Η ιστορία της οικογένειας που τον είχε στην κατοχή της για σχεδόν έναν αιώνα

Η ιστορία του "La Magie Noire", του πρώτου μιας σειράς 10 έργων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Σουζάν Σπάακ (Suzanne Spaak), μια ηρωίδα της Γαλλικής Αντίστασης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η οικογένειά της αγόρασε το έργο σε μια περίοδο που ο Μαγκρίτ αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, καθώς δεν είχε καταφέρει να πουλήσει ούτε έναν πίνακα για δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, το 1934, η αδελφή της Σπάακ, Αλίς Λορτζ (Alice Lorge) αγόρασε το έργο με αφορμή τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον Βέλγο βιομήχανο Έμιλ Χάπ (Emile Happe).

«Η οικογένεια Σπάακ η οποία ήταν για το Βέλγιο ό,τι και οι Μαουντμπάτεν για το Ηνωμένο Βασίλειο, βοήθησαν τον Μαγκρίτ να βγει από τη δύσκολη θέση. Αγοράστηκε για να σηματοδοτήσει τη γέννηση του μωρού τους αλλά ήταν μια αναγέννηση και για τον ίδιο ο οποίος αγωνιζόταν να ξανασταθεί στα πόδια του», εξήγησε στον Guardian ο αντιπρόεδρος του οίκου στη Γαλλία, Τόμας Μπομπάρντ (Thomas Bompard).

«Είναι η πρώτη φορά που χειρίζομαι ένα σημαντικό έργο του Μαγκρίτ που ανήκει στην ίδια οικογένεια από τότε που φιλοτεχνήθηκε. Είναι εξαιρετικό, όπως και η ιστορία της οικογένειας» δήλωσε ο Μπομπάρντ.

«Αυτό το έργο είναι η «Τέιλορ Σουίφτ» του σουρεαλισμού. Αν ζητούσατε από μια ομάδα μαθητών να κάνουν μια παρουσίαση για το σουρεαλιστικό κίνημα, αυτός ο πίνακας και μόνο θα ήταν αρκετός για να το ορίσει. Τον αποκαλώ «το αστέρι του σουρεαλισμού» συνέχισε.

Πριν από τη δημοπρασία, ο πίνακας θα εκτεθεί στον οίκο Sotheby's στο Παρίσι μεταξύ 17 και 23 Οκτωβρίου, ενώ η πώλησή του θα πραγματοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου.

Ο Μαγκρίτ πέθανε από καρκίνο στις 15 Αυγούστου του 1967, σε ηλικία 69 ετών και τάφηκε στο νεκροταφείο Σάαρμπεκ των Βρυξελλών.

