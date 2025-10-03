ΗΠΑ: Ειδική τελετή επαναπατρισμού 29 ελληνικών αρχαιοτήτων

Ειδική τελετή επαναπατρισμού 29 ελληνικών αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Τα αρχαία αντικείμενα επιστρέφουν στην Ελλάδα με Απόφαση του Αντεισαγγελέα του Μανχάτταν Mάθιου Μπογδάνος, μετά την τεκμηρίωση που παρείχε η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας για την παράνομη διακίνησή τους.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Αντεισαγγελέας Νέας Υόρκης Μάθιου Μπογδάνος με τους συνεργάτες του, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου.

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Κανάρα, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, υπογράμμισε ότι η τελετή αποτελεί «απτό αποτέλεσμα της καρποφόρας και άκρως παραγωγικής συνεργασίας ανάμεσα στις αμερικανικές αρχές και το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού».

Στην ομιλία του, ο Αντεισαγγελέας Μάθιου Μπογδάνος και επικεφαλής της Μονάδας Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι «η επιτυχής ανάκτηση εκατοντάδων αρχαιοτήτων που επιστράφηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη αποδεικνύει την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα της ομάδας».

Εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους συνεργάτες του και σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία απωλειών πολιτιστικών θησαυρών λόγω της παράνομης διακίνησης» και πως η πρόληψη και επιστροφή των λαθραία εξαχθέντων αντικειμένων αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

«Τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε επτά τέτοιους επαναπατρισμούς με την Ελλάδα και ανακτήσαμε πάνω από 160 ανεκτίμητα αντικείμενα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως η πραγματική αξία τους δεν μετριέται σε δολάρια ή ευρώ, αλλά στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά» ανέφερε ο κ. Μπογδάνος.

Ο κ. Μπογδάνος μοιράστηκε επίσης τα λόγια της Ελληνίδας γιαγιάς του ότι «όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Στο δικό μας θέμα, όλοι θέλουν δικαιοσύνη, όλοι θέλουν να επιστραφούν τα κλεμμένα αρχαία. Αλλά συνήθως περιμένουν να το κάνουν άλλοι, κάπου αλλού, κάποια άλλη στιγμή. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας υπενθυμίσω: εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ είναι ο τόπος. Και τώρα είναι η στιγμή» τόνισε ο κ. Μπογδάνος.

Σύμφωνα με τον κ. Μπογδάνο τα αρχαία αντικείμενα κατασχέθηκαν από γκαλερί της Ν. Υόρκης και ορισμένα κατασχέθηκαν επίσης από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το οποίο -για ακόμη μία φορά- συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνά τους.

Εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γενικός Γραμματέας κ. Διδασκάλου τόνισε ότι η επιστροφή των αρχαίων αντικειμένων τους «κατέστη δυνατή χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του Μάθιου Μπογδάνος και της αφοσιωμένης ομάδας του, καθώς και του προσωπικού του Homeland Security Investigations», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει μακρά ιστορία απωλειών πολιτιστικών θησαυρών λόγω της παράνομης διακίνησης» και ότι «η πρόληψη και η επιστροφή των λαθραία εξαχθέντων αρχαιοτήτων παραμένει εθνική προτεραιότητα».

Σημείωσε επίσης ότι το Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας-ΗΠΑ του 2011 για περιορισμούς εισαγωγής αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού από την Ελλάδα αποτελεί «σταθμό αυτής της κοινής προσπάθειας», ενώ η συνεργασία έχει αναπτυχθεί «στενά και αποδοτικά, με βάση την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Κλείνοντας, μετέφερε τις ευχαριστίες της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη «για τη συνεχιζόμενη και παραγωγική συνεργασία με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης» και αναγνώρισε τη συμβολή της Γενικής Προξένου Ιφιγένειας Κανάρα και των στελεχών του ΥΠΠΟ, Βασιλικής Παπαγεωργίου και Έλενας Λαχουριάνη, «για την εξαιρετική τους συμβολή».

