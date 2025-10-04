Τσάρος Νικόλαος: Όταν ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδος τον έσωσε

Ένα ευρέως άγνωστο περιστατικό και παραγνωρισμένο περιστατικό που όμως διαδραμάτισε σημαντικό, ίσως καθοριστικό, ρόλο στην παγκόσμια ιστορία, ήταν η διάσωση του τσάρεβιτς Νικολάου, (του μετέπειτα Τσάρου Νικολάου Β' της Ρωσίας) από τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδος στην Ιαπωνία.

Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ιστορικό γεγονός γνωστό ως το «Συμβάν της Οτσού» (Ōtsu incident), κατά το οποίο ο Έλληνας πρίγκιπας πρωταγωνίστησε στη διάσωση του τσάρεβιτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 1891 στην πόλη Οτσού της Ιαπωνίας. Ο διάδοχος του ρωσικού θρόνου, πραγματοποιούσε μια μεγάλη περιοδεία στην Ανατολή, ενώ ο γιος του Βασιλιά Γεωργίου Α' της Ελλάδος και ξάδερφος του Νικολάου, τον συνόδευε στο ταξίδι.

Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με άμαξες στην πόλη, ο Ιάπωνας αστυνομικός Τσούντα Σάνζο επιτέθηκε ξαφνικά στον τσάρεβιτς με ένα σπαθί (κατάνα ή σπάθη αστυνομίας, σύμφωνα με άλλες πηγές), χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ο δράστης φέρεται να είχε επηρεαστεί από αντιρωσικά αισθήματα ή, σύμφωνα με άλλη πηγή, να εξοργίστηκε από την απόπειρα του Νικολάου να μπει σε έναν απαγορευμένο για αλλοδαπούς ναό.

Ο πρίγκιπας Γεώργιος, αντιδρώντας ακαριαία, χρησιμοποίησε το μπαστούνι του για να αποκρούσει ένα δεύτερο χτύπημα του δράστη. Χάρη στη γρήγορη και αποτελεσματική του παρέμβαση, απέτρεψε τον Σάνζο να δολοφονήσει τον Νικόλαο.

Η ηρωική πράξη του πρίγκιπα Γεωργίου ήταν καθοριστική, καθώς ο τσάρεβιτς Νικόλαος τραυματίστηκε, αλλά επέζησε χάρη στην αντίδραση του ξαδέλφου του.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη διάσωση του διαδόχου, ο τσάρος της Ρωσίας απένειμε στον πρίγκιπα Γεώργιο τον βαθμό του ναυάρχου του ρωσικού στόλου.



Το περιστατικό πυροδότησε σφοδρή διπλωματική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Η ιαπωνική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα συγγνώμη και έδειξε μεγάλη μεταμέλεια, προκειμένου να αποφευχθεί η ρήξη των διπλωματικών σχέσεων.

Χωρίς την παρέμβαση του Έλληνα πρίγκιπα ο τσάρεβιτς θα είχε δολοφονηθεί, με την ιστορία να αλλάζει δραματικά, καθώς ο Νικόλαος ήταν πρωταγωνιστής σε μείζονος σημασίας ιστορικά γεγονότα όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και το ξέσπασμα της Σοβιετικής επανάστασης.

