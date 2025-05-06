Την Κυριακή 25 Μαΐου, στις 21:00, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσκαλεί το κοινό στον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον αινιγματικό κόσμο του σπουδαίου σκηνοθέτη David Lynch, με ελεύθερη είσοδο.

Μία βραδιά στο άγνωστο όπου η μουσική συναντά το μυστήριο, την ποίηση και την κινηματογραφική ιδιοφυΐα του εμβληματικού δημιουργού.

Μέσα από ονειρικά ηχητικά τοπία που κινούνται ανάμεσα σε dream pop μελωδίες, υπνωτικές country μπαλάντες, jazz μοτίβα και απόκοσμους ηλεκτρονικούς ήχους, οι θεατές θα βιώσουν μία εμπειρία που αιωρείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

Οι ηθοποιοί Βασιλική Δρίβα και Άλκης Μπακογιάννης ανοίγουν τη βραδιά με έναν πρόλογο-ξενάγηση στον λαβύρινθο του David Lynch, ενώ τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Γιώργος Ζερβός με μία ομάδα εξαιρετικών καλλιτεχνών που ερμηνεύουν τραγούδια από τα soundtrack των έργων του.

Ανάμεσα σε άλλα, θα ακούσουμε τo «Falling» της Julee Cruise από τον Ύποπτο Κόσμο του Twin Peaks, την τηλεοπτική σειρά που άφησε εποχή, το «In Dreams» του Roy Orbison από το αριστουργηματικό Μπλε Βελούδο και το «Love me» του Elvis Presley από το Wild At Heart.

