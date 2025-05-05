Άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, από κάθε γωνιά του κόσμου, ισχυρίζονται πως έχουν έρθει σε επαφή με εξωγήινα όντα. Οι απρόσμενες αφηγήσεις τους και οι οριακές τους εμπειρίες, συνδέονται με έναν ευφυή τρόπο στο θεατρικό έργο «UFO» του Ιβάν Βιριπάγιεφ (Ivan Vyrypaev), το οποίο ανεβάζει και πάλι η ομάδα «Άνθρωπος στη Θάλασσα», στη Θεσσαλονίκη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το «UFO» ανεβαίνει από σήμερα έως την Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα από τις 12 έως τις 15 Μαΐου στις 21:15 στη Μικρή Σκηνή (Επταλόφου 14).

Την παράσταση σκηνοθετεί η Κλαίρη Χριστοπούλου, η οποία μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δηλώνει ότι αρχικά την κέρδισε το τέχνασμα του ψευδοντοκιμαντέρ, καθώς παρουσιάζονται πραγματικές μαρτυρίες ανθρώπων, που μοιράζονται με το κοινό συμβάντα στη ζωή τους, τα οποία άλλαξαν την αντίληψή τους για την πραγματικότητα, για τον κόσμο και για το πώς βλέπουν τη θέση μας στο σύμπαν.

«Το έργο ισορροπεί ανάμεσα σε πολύ σημαντικά υπαρξιακά, φιλοσοφικά ζητήματα με μια ελαφρότητα, ένα χιούμορ κι ένα προβοκατόρικο θέμα, όπως είναι η συνάντηση με εξωγήινη μορφή ζωής. Εμένα με κέρδισε ο συνδυασμός των δύο αυτών προσεγγίσεων. Δηλαδή ενώ το έργο ασχολείται με πολύ σοβαρά, σημαντικά, φιλοσοφικά υπαρξιακά ζητήματα, δεν έχει σοβαροφάνεια» αναφέρει η σκηνοθέτιδα.

Ο Ρώσος συγγραφέας Ιβάν Βιριπάγιεφ, που τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια ζει στην Πολωνία, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς και ενδιαφέροντες εκπροσώπους του σύγχρονου θεάτρου. Γνωστός για τη δέσμευσή του στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, προσπάθησε να παραιτηθεί από τη ρωσική υπηκοότητα. Σε αντίποινα, καταδικάστηκε ερήμην σε οκτώ χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία για «διάδοση ψευδών πληροφοριών».

Με το «UFO» o πολυβραβευμένος συγγραφέας καταθέτει ένα έργο που, συνδυάζοντας χιούμορ και ευαισθησία, αναγκάζει τον θεατή να κοιτάξει κατάματα τους φόβους και τις προκαταλήψεις του, διευρύνει την αντίληψή του για την πραγματικότητα και καθησυχάζει τις μεταφυσικές αγωνίες του.

«Το έργο ξεκινάει με μια επιστολή του συγγραφέα προς το θίασο και αυτό είναι μέρος του έργου. Οπότε υπογραμμίζεται από την αρχή και το κομμάτι της θεατρικότητας που έχει το έργο», εξηγεί η Κλαίρη Χριστοπούλου. Επιπλέον, η παράσταση χρησιμοποιεί προβολές, ζωντανή κάμερα και μουσική, διαταράσσοντας τα όρια του πραγματικού και του θεατρικού και προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία θέασης. «Η κάμερα πάνω στη σκηνή, αν και είναι μεγάλη μόδα αυτή την εποχή, εδώ αφηγηματικά δικαιολογείται από το γεγονός ότι έχουμε μια συνθήκη ανθρώπων που είναι αυτόπτες μάρτυρες, οπότε εμφανίζονται στο βήμα για να μιλήσουν για την εμπειρία τους κι αυτό καταγράφεται. Στην πορεία βέβαια γίνεται ένα παιχνίδι με τον χειρισμό που κάνουν στα μέσα αυτά οι ηθοποιοί», λέει η κ. Χριστοπούλου, αναφέροντας το παράδειγμα ενός χαρακτήρα τον οποίο υποδύεται «ξεκαρδιστικά» ο Μάριος Μεβουλιώτης, που παίζει με όλα τα στοιχεία της τεχνολογίας που υπάρχουν πάνω στη σκηνή με όλους τους λάθος τρόπους.

Στο σκηνοθετικό της σημείωμα, η Κλαίρη Χριστοπούλου αναφέρει: «Τι θα έβλεπε ένας εξωγήινος πολιτισμός, αν επισκεπτόταν τον πλανήτη μας; Τι συμπεράσματα θα έβγαζε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στο Σύμπαν; Θα μπορούσε το εξωτερικό βλέμμα να επιδράσει αποκαλυπτικά επάνω μας, να μας μεταμορφώσει από "απανθρωπότητα" σε ανθρωπότητα;». «Η πραγματικότητα είναι μία. Ακόμα κι αν είναι αναπαράσταση, ακόμα κι αν είναι μυθοπλασία, αυτό που συμβαίνει στο εδώ και στο τώρα της σκηνής, είναι πραγματικό. Αυτό που μοιραζόμαστε όταν καλούμαστε να μετέχουμε σε μία παράσταση είτε ως θεατές είτε ως συντελεστές, είναι η πραγματικότητα. Δημιουργούμε και μοιραζόμαστε μια κοινή πραγματικότητα», επισημαίνει.

