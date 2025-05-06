Η Πειραιώς χορηγός της συναυλίας της Hélène Grimaud με την Camerata Salzburg στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Πειραιώς είναι χορηγός στη συναυλία της διεθνούς φήμης πιανίστα Hélène Grimaud, η οποία με τη συνοδεία της Camerata Salzburg, θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στον γερμανικό ρομαντισμό με συμφωνικά αριστουργήματα του Johannes Brahms.

Η συναυλία, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της φετινής καλλιτεχνικής περιόδου, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή 23 Μαΐου στις 20:30. Το πρόγραμμα της Ορχήστρας υπό τη μουσική διεύθυνση του Giovanni Guzzo, περιλαμβάνει το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 15 και τη σερενάτα αρ. 1 σε ρε μείζονα, έργο 11.

H Camerata Salzburg, από την ίδρυσή της το 1952 μέχρι σήμερα, συνεχίζει με αμείωτη επιτυχία το πλούσιο καλλιτεχνικό της έργο, υπό τη διεύθυνση κορυφαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς μουσικής σκηνής, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ο Λεωνίδας Καβάκος. Ως σολίστ η διάσημη πιανίστα Hélène Grimaud, έχει συνδέσει το όνομά της με το έργο του Brahms και παράλληλα, διακρίνεται για την οικολογική της ευαισθησία και το συγγραφικό της ταλέντο.

Για την Πειραιώς, η διαχρονική στήριξη της Τέχνης και του Πολιτισμού, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς και δημιουργούς όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής Εταιρικής της Υπευθυνότητας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, η Τράπεζα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ενισχύοντας σταθερά τις δημιουργικές της δυνάμεις.



