Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Όθων και η Αγγλία – Μέρος Β’

Ο Όθωνας ανέβηκε στον θρόνο μιας Ελλάδας που αγωνιζόταν να σταθεί στα πόδια της, αλλά η βρετανική επιρροή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις του. Διπλωματικές πιέσεις, οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές ίντριγκες διαμόρφωσαν μια σχέση άλλοτε επωφελή, άλλοτε ασφυκτική. Ήταν η Ελλάδα πραγματικά ανεξάρτητη ή δέσμια των ξένων δυνάμεων;

Ο Νίκος Παπαναστασόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Άρη Πορτοσάλτε για τον Όθων και την Αγγλία, ρίχνει φως στις αθέατες πτυχές της βρετανικής πολιτικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και στα κρίσιμα διλήμματα της εποχής.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Πηγή: skai.gr

