Το ελληνικό θέατρο θρηνεί την απώλεια ενός εκλεκτού τέκνου του, του σκηνοθέτη Κώστα Ν. Φαρμασώνη. Ο Κώστας Φαρμασώνης άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2025 σε ηλικία 74 ετών. Μαθητής του Ροντήρη, ήταν απόφοιτος της σχολής θεατρολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης και διπλωματούχος σκηνοθέτης από την Max Reinhardt-Seminar της Βιέννης. Σύμφωνα με τον αείμνηστο Κώστα Γεωργουσόπουλο, ο Φαρμασώνης ανήκε στην μικρή ομάδα διπλωματούχων Ελλήνων σκηνοθετών θεάτρου.

Απόφοιτος επίσης της Νομικής και της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σκηνοθέτησε στην Αυστρία και στην Ελλάδα πολλά έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου: Αριστοφάνη, Σέξπηρ, Γκόγκολ, Μπρεχτ, Ντίρρενματ, Τ. Ουίλιαμς, Σ. Στρατίεβ, Κρόετς, Δ. Βυζάντιο, Μ. Χουρμούζη, Ι.Καμπανέλλη, Β. Ζιώγα, Μποστ, Δ. Κεχαίδη, Γ.Μανιώτη, Στ. Τσιώλη, Α. Δήμου, Ευ. Τριβιζά κ.ά.

Διετέλεσε για 12 χρόνια Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, στο οποίο προσέδωσε ταυτότητα θεάτρου τέχνης. Ειδικά οι σκηνοθεσίες του σε έργα του Μπ. Μπρεχτ χαρακτηρίστηκαν από τον Κ. Γεωργουσόπουλο ως «η επιστροφή του Μπρεχτ στην Ελλάδα».

Οι παραγωγές του έχουν παρουσιαστεί σε όλα τα Φεστιβάλ της χώρας ανάμεσα σε αυτά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και στο Ηρώδειο.

Από τις πιο πρόσφατες γνωστές παραγωγές του ήταν η θεατροποίηση κειμένων του Ευγένιου Τριβιζά, μια συνεργασία που άφησε εποχή στις σύγχρονες παιδικές θεατρικές παραστάσεις.

Από τη δεκαετία του ’80 έως και σήμερα έχει διδάξει σε άπειρα θεατρικά σεμινάρια του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων πολιτιστικών φορέων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ήταν παντρεμένος με τη Γεωργία Κωστοπούλου και πατέρας τριών παιδιών από αυτόν και από πρότερο γάμο.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στις 15:00 στην γενέτειρα του, το Καστρί Κυνουρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

