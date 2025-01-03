Το Κέμνιτς γιορτάζει το 2025 ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει: με μία σειρά εκπληκτικών εκδηλώσεων το Κέμνιτς θα γιορτάσει στις 18 Ιανουαρίου την ανακήρυξη της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025.



Η πόλη αναμένεται να υποδεχθεί περίπου 80.000 επισκέπτες, ενώ στην τελετή έναρξης των εορτασμών στο εμβληματικό Μνημείο του Καρλ Μαρξ θα παρευρεθούν επιφανείς προσωπικότητες – με τους διοργανωτές πάντως να μη θέλουν να αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες. «Θα είναι μία μεγάλη έκπληξη», δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος Στέφαν Σμίντκε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).



Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν events σε διάφορα σημεία της πόλης, μία ιδιαίτερη τελετή στο κτήριο της όπερας αλλά και ένα rave party στο δημαρχείο. Η πρώτη ημέρα των εορτασμών θα ολοκληρωθεί με πάρτι σε διάφορα κλαμπ της πόλης.

Περισσότερα από 200 πρότζεκτ

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί και το εκτενές πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται 229 πρότζεκτ, αναφέρει ο Σμίντκε.



Μεταξύ άλλων θα υπάρχει για παράδειγμα ένα μονοπάτι με καλλιτεχνικά έργα και γλυπτά, το «Purple Path», το οποίο θα συνδέει την πόλη με την ύπαιθρο, αλλά και μία έκθεση με έργα του Έντβαρντ Μουνκ. Φυσικά, δεν θα λείψουν τα φεστιβάλ χορού, μουσικής και τέχνης, υψηλού επιπέδου εκθέσεις για τη μεταμόρφωση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών πόλεων και για τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η όπερα «Rummelplatz», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βέρνερ Μπρόινιγκ.



80 χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο πόλεμος και η ειρήνη θα βρεθούν και πάλι στο προσκήνιο της θεματολογίας των εκδηλώσεων, ανέφερε ο Σμίντκε, και οι ποδηλάτες του European Peace Ride θα αναβιώσουν και πάλι την ιδέα πίσω από τη Διεθνή Διαδρομή για την Ειρήνη.



Στις 5 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν επίσης διάφορες δράσεις για την ειρήνη στην πόλη – στις 5 Μαΐου 1945 μέρος της πόλης είχε καταστραφεί από τις αεροπορικές επιθέσεις των Συμμάχων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 2.100 ανθρώπων.



Στο Κέμνιτς οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει ήδη από… το 2017. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανακήρυξη της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα ήταν στην πραγματικότητα μία αντίδραση στις ακροδεξιές εξεγέρσεις του 2018. Σύμφωνα όμως με τον Σμίντκε η διαδικασία είχε ξεκινήσει από ακόμα πιο πριν – και τα γεγονότα του 2018 ενίσχυσαν απλώς τη σημασία της.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.