Στο φως οι υπόγειες στοές της Αγιάς Σοφιάς - Δείτε φωτογραφίες

Οι υπόγειες κατασκευές της Αγιάς Σοφιάς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σήραγγες, κελάρια, διάδρομοι και μία υπόγεια κατακόμβη με τρία δωμάτια, θα ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες καθαρισμού.

Ο καθηγητής Χασάν Φιράτ Ντίκερ ανέφερε για τις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης που πραγματοποιεί η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων ότι πραγματοποίησαν μια μελέτη αρχιτεκτονικής οπτικοποίησης των υπόγειων κατασκευών της Αγίας Σοφίας πριν από περίπου 5 χρόνια.

Αναφέροντας ότι θα ξεκινήσουν τον καθαρισμό των υπόγειων κατασκευών, όπου γίνονται μελέτες οπτικοποίησης, ο Ντίκερ σημείωσε ότι «έτσι, θα παρουσιαστούν στο κοινό ομορφιές της Αγίας Σοφίας και αρχαιολογικά ευρήματα, που έχουν παραμεληθεί επί αιώνες».

Δηλώνοντας ότι υπάρχουν υπόγειες κατασκευές γύρω από την Αγία Σοφία, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σήραγγες, κελάρια και κατακόμβες, ο Ντίκερ είπε ότι όλες οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού θα διαρκέσουν έναν χρόνο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα τμήματα κάτω από την κλειστή αυλή είναι ίδιας χρονολογίας με την Αγία Σοφία, δηλαδή 1.500 ετών, και ότι η περιοχή της κατακόμβης θεωρείται παλαιότερη από τη σημερινή κατασκευή.

