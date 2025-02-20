Όμιλος Βρακοφόρων Ρεθύμνου- Κρήτης: Μισός αιώνας χορευτικής παράδοσης

Η Κρήτη είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορία και μοναδικά έθιμα.

Οι Βρακοφόροι συντηρούν την κρητική παράδοση, έχοντας ταξιδέψει όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια.

Όπως εξηγεί ο Γιάννης Πετράκης, Πρόεδρος του Ιστορικού Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, φέτος οι Βρακοφόροι συμπληρώνουν 52 χρόνια ζωής.

Το μικρόβιο του χορού περνά από γενιά σε γενιά, με τον μικρό Δημήτρη, να αποτελεί το "αστέρι" του ομίλου, αφού το ταλέντο του ξεχωρίζει όποτε χορεύει.

Οπως εξηγεί στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, χορεύει από 4-5 χρονών κι αυτό είναι κάτι που τον χαροποιεί.

Από τότε οι γονείς του κατάλαβαν πως είναι σε θέση να συνεχίσει «αυτό το ταξίδι» με τον χορό κι αυτό κάνει έκτοτε.

«Θέλω όταν μεγαλώσω να χορεύω πάλι, να συνεχίσω με τον χορό» τονίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.