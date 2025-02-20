Λογαριασμός
Στην Κρήτη, το χωριό που πλάθει την ιστορία του στον πηλό

Η ιστορία ενός τόπου γράφτηκε με πυλό... Οι Μαργαρίτες, είναι ένα χωριό στο Ρέθυμνο της Κρήτης με μακρά παράδοση στην αγγειοπλαστική

Χωριό στην Κρήτη πλάθει την ιστορία του στον πηλό

Στην Κρήτη υπάρχει ένα χωριό που η ιστορία του είναι συνυφασμένη με τον πηλό και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, ταξίδεψε εκεί.

Πρόκειται για τις Μαργαρίτες Ρεθύμνου, το χωριό των κεραμικών η αλλιώς γνωστό ως «χωριό των πυθαράδων» αφού η κάτοικοι του διατηρούν εδώ και αιώνες αναλλοίωτη την αγγειπλαστική παράδοση.

Εκεί ένα ζευγάρι έχει εγκαταστήσει το κεραμοποιείο του.

Μετά από σπουδές και διαμονή στις μεγάλες πόλεις επέλεξε το χωριό για να μείνει και να επιχειρήσει χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό ένα ιδιαίτερο αργιλώδες χώμα από τον Ψηλορείτη.

TAGS: Κρήτη
