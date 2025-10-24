Καρδίτσα: Ο τελευταίος οργανοποιός της

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Θεόφιλος Γαζέτας είναι ο μοναδικός οργανοποιός στην πόλη της Καρδίτσας και κάνει τη δουλειά του με περίσσεια αγάπη και μεράκι. Ο ίδιος, μάλιστα, δηλώνει πως είναι αυτοδίδακτος, αλλά το πάθος και η όρεξη που είχε ήδη από μικρός ήταν αρκετά εφόδια, για να μπορέσει να προχωρήσει. Ξεκίνησε, λοιπόν, το 1993 στο επιπλοποιείο του πατέρα του, και μόλις το 2006 άνοιξε το δικό του οργανοποιείο στην Καρδίτσα, όπου φτιάχνει μουσικά όργανα που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, μεταδίδοντας τις μελωδίες και τις αξίες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το πρώτο όργανο που έφτιαξε ήταν ένα μπαγλαμαδάκι.

Όταν ξεκίνησε να ασχολείται με αυτόν τον κλάδο, οι συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολες, καθώς η οργανοποιεία δεν διδάσκεται στη χώρα μας. Όμως, μελέτησε, εξασκήθηκε σκληρά και έφτασε σήμερα να έχει πελάτες όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Η πιο μακρινή χώρα όπου έχουν φτάσει τα μουσικά του όργανα είναι η Ιαπωνία! Μία από τους πελάτες του, και πλέον φίλη του, είναι η Νομπούκα Σονουχάρα, η οποία σ’ ένα ταξίδι της στην Ελλάδα λάτρεψε το ρεμπέτικο, και αποφάσισε να αγοράσει το δικό της μπουζούκι, για να μάθει να παίζει. Έκανε, λοιπόν, την έρευνά της στο διαδίκτυο, μέχρι που ανακάλυψε το εργαστήριο του Θεόφιλου.

Παρήγγειλε το μπουζούκι, και παρακολουθώντας διάφορα tutorials στο YouTube έμαθε να παίζει πολλά και γνωστά ρεμπέτικα κομμάτια. Το αγαπημένο τραγούδι της είναι η «Συννεφιασμένη Κυριακή» του Βασίλη Τσιτσάνη, και όταν παίζει με την παρέα της δεν παραλείπει ποτέ να παίξει κι αυτό το τραγούδι. Η ίδια μιλάει αγγλικά, αλλά ο Θεόφιλος όχι, κι όπως λέει χαριτολογώντας «μιλάνε στη γλώσσα του μπουζουκιού». Κι αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Μπορεί να ενώσει ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς κόσμους και να δημιουργήσει γερούς δεσμούς που κρατούν για μια ζωή.

Ο Θεόφιλος εξακολουθεί να παραμένει πιστός στο έργο του και να φτιάχνει με μεράκι μουσικά όργανα στην Καρδίτσα, ενώ η Νομπούκα ταξιδεύει τον ελληνικό ήχο στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Υπάρχει πιο όμορφο και συγκινητικό πράγμα, από το να βλέπεις να εκτιμάται η δουλειά σου, και να φτάνει η φήμη σου μέχρι τα πέρατα της οικουμένης; Ο Θεόφιλος Γαζέτας αποτελεί το φαεινό παράδειγμα, πως όταν κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, το κάνεις καλά και διακρίνεσαι, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, όποιες κι αν είναι οι συγκυρίες ή οι απρόβλεπτες εξελίξεις της ζωής.



Πηγή: skai.gr

