Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ίδρυση του ελληνικού πανεπιστημίου

Ο Οδυσσέας Ι. Ζώρας, καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφηγείται στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε τη γέννηση του Πανεπιστημίου Αθηνών, του πρώτου ανώτατου ιδρύματος της νεότερης Ελλάδας.

Το 1837, το «Πανεπιστήμιο του Όθωνα» ανοίγει τις πύλες του με τέσσερις σχολές, τη Νομική, την Ιατρική, τη Φιλοσοφική και τη Θεολογική, για να μορφώσει τους ανθρώπους που θα χτίσουν το νέο κράτος.

Λίγα χρόνια αργότερα, χάρη στη δωρεά του Ιωάννη Δομπόλη, πήρε το όνομα του Ιωάννη Καποδίστρια, τιμώντας τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας.

Από τα αμφιθέατρά του πέρασαν άνθρωποι που σημάδεψαν την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τη δημόσια ζωή. Μέσα από αυτό το ανθρώπινο δυναμικό η Ελλάδα συνδέθηκε με τη Δύση, την Ευρώπη εγκολπώνοντας νέες ιδέες, πανεπιστημιακή γνώση και φιλελεύθερο πνεύμα.

