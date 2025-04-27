Καλαμαριά: Aναβίωσε το Ταφικό Έθιμο στα Κοιμητήρια

Το συγκλονιστικό Ταφικό Έθιμο αναβίωσε σήμερα, Κυριακή του Θωμά, στα Κοιμητήρια της Καλαμαριάς η Αδελφότητα Κρωμναίων, τιμώντας τους νεκρούς με λύρες και νταούλια, παραδοσιακούς χορούς του Πόντου και τραγούδια, και με ένα μεγάλο τραπέζι.

Το Ταφικό Έθιμο, που η Αδελφότητα Κρωμναίων, ο παλαιότερος Σύλλογος της Καλαμαριάς, αναβιώνει στα νεκροταφεία της πόλης εδώ και 55 χρόνια, σχετίζεται με το αρχαίο ταφικό έθιμο της «Ημέρας των Χυτρών», όπου πίστευαν ότι οι ψυχές ξαναγύριζαν στον επάνω κόσμο και βρίσκονταν αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

