Έργο τέχνης του Άντι Γουόρχολ πετάχτηκε στα σκουπίδια

Στα χέρια του Άντι Γουόρχολ, τα σκουπίδια συχνά μετατρέπονταν σε έργα τέχνης. Έτσι, ίσως το είδωλο της ποπ κουλτούρας δεν θα στεναχωριόταν πολύ αν μάθαινε ότι στα χέρια ενός ολλανδικού δήμου, ένα από τα έργα τέχνης του… πετάχτηκε μαζί με τα σκουπίδια.

Το δημαρχείο του Μάασχορστ ομολόγησε την Πέμπτη ότι ένα σπάνιο έργο του Γουόρχολ, ο οποίος πέθανε το 1987, ήταν μεταξύ 46 πολύτιμων έργων τέχνης που «πιθανότατα» πετάχτηκαν στα σκουπίδια, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης πέρυσι.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις πολύτιμα αντικείμενα», δήλωσε ο δήμαρχος, Χανς φαν ντερ Πας, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.

«Είναι σοβαρό ζήτημα όταν η δημόσια περιουσία, ιδίως η τέχνη με πολιτιστική και ιστορική αξία, αντιμετωπίζεται τόσο απρόσεκτα... Αλλά συνέβη. Λυπούμαστε γι' αυτό», σημείωσε.

Το δημαρχείο δήλωσε ότι τα έργα, μεταξύ των οποίων και μια μεταξοτυπία του Γουόρχολ της δεκαετίας του 1980 με τη βασίλισσα Βεατρίκη, ήταν μέρος της συλλογής του δήμου.

Είχε γίνει απογραφή στα έργα τέχνης και κάποια μεταφέρθηκαν σε τοπικό μουσείο, ενώ άλλα τοποθετήθηκαν στο νέο δημαρχείο και άλλα επιστράφηκαν στους καλλιτέχνες. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως, χάθηκαν 46 έργα τέχνης.

«Το πιθανότερο είναι ότι τα έργα τέχνης απομακρύνθηκαν κατά λάθος μαζί με τα σκουπίδια», δήλωσε το δημαρχείο του Μάασχορστ.

Πολλά από τα έργα τέχνης φυλάσσονταν σε υπόγειο δημαρχείου κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν με προσοχή, ανέφερε το πρακτορείο. Μάλιστα, αρκετά είχαν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τη Guardian.

Τα έργα που πετάχτηκαν, είναι πιθανό να μην ξαναβρεθούν ποτέ.

Πηγή: skai.gr

