Από το χωριό στην παγκόσμια αναγνώριση της UNESCO

Ο Νικόλαος Πλακίδας κατάγεται από ένα χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, την Κατοχή και είναι από τους ελάχιστους ελληνοράφτες που έχουν απομείνει.

Αυτό που έχει καταφέρει είναι σπουδαίο, αφού έχει μπει στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με τη φήμη του να φτάνει μέχρι τις ΗΠΑ, ενώ έχει αναλάβει και τις παραδοσιακές φορεσιές και τον οπλισμό για την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ», από τότε που θυμάται τον εαυτό του, μάζευε παλιά αντικείμενα.

«Χάλκινα, υφαντά, ξυλόγλυπτα, ό,τι πετάγανε, εγώ τα μάζευα», λέει μεταξύ άλλων γελώντας ενθυμούμενος τα παιδικά του χρόνια.

Πηγή: skai.gr

