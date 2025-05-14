Δεκαεπτά χρόνια μετά την τελευταία παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την αριστουργηματική Τουραντότ στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Tο κύκνειο άσμα του Τζάκομο Πουτσίνι και η μεγαλοπρεπέστερη όπερα όλων, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία της, ανοίγει το φετινό πρόγραμμα του Ηρωδείου, σε μια νέα μεγαλειώδη παραγωγή στις 1, 3, 5, 6 και 8 Ιουνίου 2025, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, σκηνοθεσία Αντρέι Σερμπάν, σκηνικά – κοστούμια Χλόης Ομπολένσκι και με μια διανομή διεθνούς ακτινοβολίας.

Η υπόθεση της Τουραντότ διαδραματίζεται σε άλλες εποχές, στη μακρινή και εξωτική Κίνα, όπου η πριγκίπισσα Τουραντότ θα παντρευτεί μόνον όποιον λύσει τα τρία αινίγματα που του θέτει. Όσοι έχουν δοκιμάσει έχουν αποτύχει και το έχουν πληρώσει με τη ζωή τους. Θαμπωμένος από την εκπληκτική ομορφιά της, ένας άγνωστος πρίγκιπας επιμένει να δοκιμάσει την τύχη του και τα καταφέρνει. Όμως, αφού λύσει τα αινίγματα, η Τουραντότ αρνείται να τον παντρευτεί. Ο πρίγκιπας της προσφέρει μια ευκαιρία να απαλλαγεί από τη δέσμευσή της εάν εκείνη ανακαλύψει το όνομά του πριν χαράξει.

Η σύνθεση του έργου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ο Πουτσίνι πέθανε το 1924 στα 65 του χρόνια.

Στην τελευταία, αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον μαέστρο και τότε καλλιτεχνικό διευθυντή της Σκάλας του Μιλάνου Αρτούρο Τοσκανίνι, ο συνθέτης προέβλεψε: «Η όπερά μου θα παρουσιαστεί ανολοκλήρωτη, κάποιος θα ανέβει στη σκηνή και θα πει στο κοινό: “Σε αυτό το σημείο ο συνθέτης πέθανε”».

Το έργο τελικά ολοκληρώθηκε, με βάση τα προσχέδια του Πουτσίνι, από τον συνθέτη Φράνκο Αλφάνο (1926), υπό την επιτήρηση του Τοσκανίνι, ο οποίος είχε αναγγείλει την πρεμιέρα στη Σκάλα ως το «γεγονός του αιώνα».

Η νεά υπαρπαραγωγή της ΕΛΣ στο Ηρώδειο

Για τη νέα παραγωγή της Τουραντότ, η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζεται με καλλιτέχνες υψηλού κύρους και διεθνούς καταξίωσης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του θεάτρου και της όπερας, ο Αντρέι Σερμπάν, ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καινοτόμες και εικονοκλαστικές σκηνοθεσίες του. Ο Σερμπάν θεωρείται ένας από τους πιο δημιουργικούς και τολμηρούς σκηνοθέτες του θεάτρου και της όπερας παγκοσμίως.

H ιστορική πλέον Τουραντότ που υπέγραψε το 1984 για τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου συνεχίζει να ανεβαίνει στο Κόβεντ Γκάρντεν ακόμα και σήμερα, συμπληρώνοντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής. Έχει συνεργαστεί επιτυχημένα με τα κορυφαία λυρικά θέατρα του πλανήτη, με τις παραγωγές του να αποτελούν πλέον θεμέλιους λίθους του ρεπερτορίου τους – όπως η Λουτσία του στο Παρίσι ή ο Βέρθερος στη Βιέννη.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια σχεδιάζει –στην πρώτη της συνεργασία με την ΕΛΣ– η σπουδαία διεθνής Ελληνίδα σκηνογράφος και ενδυματολόγος Χλόη Ομπολένσκι, η οποία έχει υπογράψει εμβληματικές παραγωγές όπερας, θεάτρου και κινηματογράφου, μέσα από τις συνεργασίες της με τους Πήτερ Μπρουκ, Φράνκο Τζεφιρέλλι, Ντέμπορα Γουόρνερ, Φιόνα Σο, Αμπάς Κιαροστάμι, Λευτέρη Βογιατζή κ.ά.

Τη δραματουργία υπογράφει η Ντανιέλα Βιολέτα Ντίμα, τη χορογραφία και την κινησιολογία η Κέιτ Φλατ, με συνεργάτιδα χορογράφο-κινησιολόγο τη Γεωργία Τέγου, και τους φωτισμούς οι Ζαν Καλμάν και Σιμόν Τροττέ.

Διευθύνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός αρχιμουσικός Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, ο οποίος επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μετά τη θριαμβευτική Τραβιάτα το καλοκαίρι του 2024 στο Ηρώδειο. Ο Μοράντι έχει διακριθεί στο ιταλικό ρεπερτόριο με εκατοντάδες παραστάσεις στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα και φεστιβάλ όπερας παγκοσμίως, όπως στην Όπερα της Ρώμης, τη Σκάλα του Μιλάνου, την Εθνική Όπερα Παρισιού, στο θέατρο Λα Μονναί των Βρυξελλών, στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, στο Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης, στην Κρατική Όπερα της Βιέννης κ.α.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει διεθνώς καταξιωμένους ερμηνευτές της όπερας και στις δύο διανομές των ρόλων.

- Στον ρόλο της Τουραντότ, δύο σπουδαίες δραματικές υψίφωνοι της εποχής μας που έχουν αναγνωριστεί ως ιδανικές ερμηνεύτριες του ρόλου, η Αμερικανίδα Λιζ Λίντστρομ και η Βρετανίδα Κάθριν Φόστερ.

- Τον Καλάφ ερμηνεύουν δύο σπουδαίοι τενόροι, ο Αρσέν Σογκομονιάν και ο Ρικάρντο Μάσσι.

- Στον ρόλο της Λιου η σπουδαία σοπράνο της ΕΛΣ Τσέλια Κοστέα και η εξαιρετική νεαρή σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα.

- Στον ρόλο του Τιμούρ κάνει το ντεμπούτο του ο βαθύφωνος της ΕΛΣ Τάσος Αποστόλου, ο οποίος έχει τραγουδήσει εκτός Ελλάδας σε ΟΗΕ και Λίνκολν Σέντερ στη Νέα Υόρκη, καθώς επίσης σε Ιταλία, Γερμανία, Κατάρ, Ελβετία, Βοστώνη, Αίγυπτο, Κύπρο κ.α.

Μαζί τους:

- Πινγκ: Χάρης Ανδριανός

- Πανγκ: Γιάννης Καλύβας

- Πονγκ: Ανδρέας Καραούλης

- Μανδαρίνος: Γιώργος Παπαδημητρίου

- Νεαρός πρίγκιπας της Περσίας: Νίκος Στεφάνου

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Πότε

1, 3, 5, 6, 8 Ιουνίου 2025

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ώρα έναρξης: 21.00

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Τιμές εισιτηρίων

Κάτω Διάζωμα: Διακεκριμένη Ζώνη 1: 130€, Διακεκριμένη Ζώνη 2: 90€, Ζώνη 1: 70€,

Ζώνη 2: 60€, Ζώνη 3 (περιορισμένη ορατότητα): 35€

Άνω Διάζωμα: Ζώνη Α: 50€, Ζώνη Β: 40€, Ζώνη Γ: 30€, Ζώνη Δ: 25€, Ζώνη Ε: 20

Φοιτητικό, παιδικό: 15€, ΑΜΕΑ: δωρεάν

Προπώληση

www.more.com, Ταμεία ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00), Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/)

