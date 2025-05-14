Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ανοικοδόμηση της Αθήνας στην εποχή του Όθωνα – Μέρος Γ’

Σε αυτή την Τρίτη κατά σειρά εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Βασίλης Κουτσαβλής, Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Κτήματος Τατοΐου», μας ξεναγεί στα έργα και τις ημέρες της βασίλισσας Αμαλίας.

Ο Πύργος Βασιλίσσης στο Ίλιον, εμπνευσμένος από τα κάστρα της Βαυαρίας, η δημιουργία της λεωφόρου Πεντέλης και της τοξωτής γέφυρας στο Χαλάνδρι, οι κοινωνικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις μιας βασίλισσας που επιδίωξε τον εκσυγχρονισμό του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Φωτίζονται επίσης τα παρασκήνια της βασιλικής αυλής, οι εύθραυστες ισορροπίες με τις Μεγάλες Δυνάμεις, η απομόνωση των τελευταίων χρόνων και η ζωή του Όθωνα και της Αμαλίας μετά την έξωσή τους.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

