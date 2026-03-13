Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, δηλώνει η Τεχεράνη, με το πρακτορείο IRNA να παρουσιάζει σχετικό πίνακα. Στον πίνακα παρουσιάζονται ζημιές σε ιστορικά μνημεία όπως το παλάτι Γκολεστάν (κεντρική φωτό), ή το μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης.



«Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, οι επιθέσεις σε ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία χωρών θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και αρκετοί ιστορικοί χώροι σε αυτήν τη χώρα καταστράφηκαν στον πόλεμο μεταξύ του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν» αναφέρει το πρακτορείο.

Ο κυβερνήτης της ιστορικής ιρανικής πόλης Ισφαχάν κατηγόρησε την Πέμπτη τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «κήρυξη πολέμου ενάντια σε έναν πολιτισμό», καθώς τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα υφίστανται ζημιές κατά την εκστρατεία βομβαρδισμών τους.

Οι σοβαρότερες επιβεβαιωμένες ζημιές μέχρι σήμερα εντοπίζονται στο παλάτι Γκολεστάν, το οποίο χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, και στο παλάτι Τσεχέλ Σοτούν του 17ου αιώνα στο Ισφαχάν. Κρίνοντας από βίντεο και δημόσιες δηλώσεις, κανένα από τα ιστορικά κτίρια δεν επλήγη απευθείας από πύραυλο, αλλά το ωστικό κύμα από κοντινές εκρήξεις και πιθανώς κάποια θραύσματα πυραύλων έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν την πτώση πλακιδίων και τοιχοποιίας.

This is what the demonic Epstein army did to Golestan Palace. pic.twitter.com/rfbT0fxede — nnmus (@nnmus) March 4, 2026

Βίντεο από το σημείο έδειξε ότι η περίφημη «αίθουσα των καθρεπτών» του παλατιού Γκολεστάν είχε θρυμματιστεί, με θραύσματα περίτεχνης εργασίας καθρεπτών διάσπαρτα στο δάπεδο.

Το παλάτι αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την προστασία του πολιτιστικού οργάνου του ΟΗΕ, της Unesco, η οποία εξέδωσε δήλωση ανησυχίας μετά την πρόκληση ζημιών στις 2 Μαρτίου, αναφέροντας ότι είχε «κοινοποιήσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς».

Διαβάστε αναλυτικά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σχεδόν 20.000 αστικές μονάδες υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις

Εξάλλου, το IRNA αναφέρει, επικαλούμενο τον επικεφαλής της Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου του Ιράν, ότι «24.531 αστικές μονάδες έχουν υποστεί ζημιές σε διάφορους τομείς, εκ των οποίων οι 19.775 μονάδες είναι κατοικίες».

Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι:

4.511 επαγγελματικές μονάδες έχουν επίσης υποστεί ζημιές, κάτι που θα μπορούσε να έχει σημαντικές οικονομικές και βιοτικές συνέπειες για τους κατοίκους

69 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και 195 εκπαιδευτικοί και μαθητές τραυματίστηκαν

16 κέντρα της Ερυθράς Ημισελήνου υπέστησαν ζημιές, καθώς και 21 οχήματα διάσωσης και 19 ασθενοφόρα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.