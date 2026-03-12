Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A.

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του θρυλικού συγκροτήματος O.P.A., που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1990.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν φίλοι του μέσα από τα social media.

Ο Γιώργος Γκικοδήμας, συνιδρυτής του συγκροτήματος, έγραψε στο Facebook: «Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», και μέσω των σχολίων ανέφερε ότι ο αγαπημένος του φίλος και συνεργάτης πέθανε το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα για τo θλιβερό γεγονός έκανε ανάρτηση στο facebook και ένας ακόμα φίλος του, ο Λεωνίδας Καραπαλής.

«Μόλις έμαθα με βαθιά λύπη για την απώλεια ενός από τους καλύτερους φίλους μου, του Γιάννη Ευστάθιου. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης ήταν ένας από τους δύο των O.P.A., ενός συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του ’90. Ακόμη νωρίτερα, από τη δεκαετία του ’80, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τους Dreamer and The Full Moon.

Γιάννη μου… καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν», έγραφε η ανάρτηση.

H ιστορία των O.P.A

Οι O.P.A. (πλήρες όνομα: Oppressive People Attack) ήταν ελληνικό Rap μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1988 και διαλύθηκε το 1998.

Αποτελούνταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα (φωνητικά) και τον Γιάννη Ευσταθίου (Σύνθεση, ενορχήστρωση, πλήκτρα και άλλα όργανα). Περιείχε στοιχεία και από άλλα μουσικά είδη, όπως ηλεκτρονική, techno και techno pop μουσική. Χαρακτηρίζονταν από τους τολμηρούς στίχους τους σχετικά με την αγάπη και την κοινωνία, αλλά και την εναλλαγή της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Την παραγωγή του πρώτου τους δίσκου Εν + Τάξει το 1990 ανέλαβαν ο Σεκόντος Μπουχαγιέρ και ο Μάνος Ξυδούς, ενώ συνεργάστηκαν με τη Χάρι Αλεξίου στο κομμάτι Μες τα Δυο της Μάτια.

Το συγκρότημα διέκοψε το 1996 με το τελευταίο του άλμπουμ Κάνουμε τ' Αστεία Σοβαρά. Ωστόσο, ο Γκικοδήμας συνέχισε τη μουσική του πορεία με ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες ροκ σκηνές στην Αθήνα.

Δισκογραφία

Εν + Τάξει (1990)

Μητέρα Γη (1992)

Τράγων Χορός (1994)

Κάνουμε τ' Αστεία Σοβαρά (1996)

Best Of Η Καρδιά Μου (2011)

